В Киеве планируют реконструировать более 5 тысяч устаревших жилых домов — Finance.ua
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В Киеве планируют реконструировать более 5 тысяч устаревших жилых домов

Недвижимость
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Прессслужба Киевского городского совета анонсировала проект комплексной реконструкции кварталов с устаревшим жилищным фондом. По мнению представителей власти, такое решение поможет сэкономить на точечных ремонтных работах.
Как отметил депутат Киевского городского совета Александр Бродский, объекты устаревшего жилищного фонда, количество которых составляет 5395 домов, фактически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и имеют неудовлетворительное техническое состояние.

Что известно о реализации инициативы

Александр Бродский подчеркнул, что продолжение эксплуатации устаревших объектов несет в себе не только неудобства, но и прямую угрозу их жителям: разрушения, аварии изношенных инженерных сетей, неприспособленность для маломобильных групп населения, низкая энергоэффективность.
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Необходимо реализовать ряд мер по обеспечению проведения комплексной реконструкции этих объектов, поскольку с точки зрения надежности и экономии средств гораздо эффективнее будет провести комплексную реконструкцию объектов, чем систематически выполнять точечный ремонт, — рассказал депутат.
По словам депутата Киевского городского совета Юлии Ярмоленко, необходимо комплексно решать вопрос обновления объектов устаревшего жилищного фонда для развития инфраструктуры.
«В настоящее время ЧП „Институт Урбанистики“ разработало Программу комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в Киеве. Поддержка и реализация программы обеспечит создание комфортных и безопасных условий для проживания жителей. Кроме этого, реализация программы поможет привлечь дополнительные инвестиции и увеличить размер налоговых поступлений в местный бюджет с целью дальнейшего устойчивого развития города Киева», — добавила Юлия Ярмоленко.
По материалам:
Телеканал 24
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