В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке — Finance.ua
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В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке

Личные финансы
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В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке
В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке
Квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости в Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились на 3000 гривен. Так, в конце февраля за «квадрат» столичного жилья придется отдать в среднем от 50 011 до 52 870 гривен.
Об этом сообщает M2bomber.

Сколько сейчас стоят квартиры

Самые низкие цены за квадратный метр на квартиры в следующих районах:
  • Деснянский — 40 098 грн;
  • Святошинский — 46 384 грн;
  • Дарницкий — 46 398 грн;
  • Оболонский — 46 924 грн;
  • Днепровский — 47 185 грн.
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Дороже всего квартиры стоят в таких районах:
  • Печерский — 78 157 грн;
  • Шевченковский — 61 552 грн;
  • Голосеевский — 58 915 грн;
  • Соломенский — 51 480 грн;
  • Подольский — 48 880 грн.

Справка Finance.ua:

  • эксперты говорят, что именно этой весной аренда жилья в столице может снова подорожать. Подорожание ожидается на уровне 10-15%. Это будет зависеть от того, сколько людей будет возвращаться в столицу, а также от того, будет ли наплыв переселенцев.
  • по данным столичных риэлторов, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5-9 тысяч гривен, двухкомнатной — 9-11 тысяч гривен, трехкомнатной — от 12 тысяч гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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