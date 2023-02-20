В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке — Finance.ua

В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке
Квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости в Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились на 3000 гривен. Так, в конце февраля за «квадрат» столичного жилья придется отдать в среднем от 50 011 до 52 870 гривен.
Об этом сообщает M2bomber.
Сколько сейчас стоят квартиры
Самые низкие цены за квадратный метр на квартиры в следующих районах:
- Деснянский — 40 098 грн;
- Святошинский — 46 384 грн;
- Дарницкий — 46 398 грн;
- Оболонский — 46 924 грн;
- Днепровский — 47 185 грн.
Дороже всего квартиры стоят в таких районах:
- Печерский — 78 157 грн;
- Шевченковский — 61 552 грн;
- Голосеевский — 58 915 грн;
- Соломенский — 51 480 грн;
- Подольский — 48 880 грн.
Справка Finance.ua:
- эксперты говорят, что именно этой весной аренда жилья в столице может снова подорожать. Подорожание ожидается на уровне 10-15%. Это будет зависеть от того, сколько людей будет возвращаться в столицу, а также от того, будет ли наплыв переселенцев.
- по данным столичных риэлторов, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5-9 тысяч гривен, двухкомнатной — 9-11 тысяч гривен, трехкомнатной — от 12 тысяч гривен.
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