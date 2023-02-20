В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке — Finance.ua

В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке Сегодня 12:09 — Личные финансы

В Киеве дешевеют квартиры: сколько стоит «квадрат» на вторичке

Квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости в Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились на 3000 гривен. Так, в конце февраля за «квадрат» столичного жилья придется отдать в среднем от 50 011 до 52 870 гривен.

Об этом сообщает M2bomber.

Сколько сейчас стоят квартиры

Самые низкие цены за квадратный метр на квартиры в следующих районах:

Деснянский — 40 098 грн;

Святошинский — 46 384 грн;

Дарницкий — 46 398 грн;

Оболонский — 46 924 грн;

Днепровский — 47 185 грн.

Дороже всего квартиры стоят в таких районах:

Печерский — 78 157 грн;

Шевченковский — 61 552 грн;

Голосеевский — 58 915 грн;

Соломенский — 51 480 грн;

Подольский — 48 880 грн.

Справка Finance.ua:

эксперты говорят, что именно этой весной аренда жилья в столице может снова подорожать. Подорожание ожидается на уровне 10-15%. Это будет зависеть от того, сколько людей будет возвращаться в столицу, а также от того, будет ли наплыв переселенцев.

по данным столичных риэлторов, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5-9 тысяч гривен, двухкомнатной — 9-11 тысяч гривен, трехкомнатной — от 12 тысяч гривен.

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