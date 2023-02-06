Какие сейчас цены на квартиры на «вторичке» в регионах Украины (инфографика) — Finance.ua

Какие сейчас цены на квартиры на «вторичке» в регионах Украины (инфографика) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Какие сейчас цены на квартиры на «вторичке» в регионах Украины (инфографика)

Украинцы продолжают интересоваться жильем на более низких этажах на вторичном рынке жилья. В столице квартиры до 5 этажа рассматривали на 27% больше, чем жилье выше 10 этажа.

Об этом свидетельствует аналитика портала Dom.Ria

Спрос на жилье с индивидуальным отоплением

Если анализировать предложения вторичного жилья по типу отопления, то в Киеве только 1,5% вариантов с индивидуальным газовым отоплением, 95% — это централизованный тип отопления. Больше всего вариантов с индивидуальным газовым отоплением в Закарпатской области — 57%. В Киевской области этот показатель составляет — 45%.

Спрос на вторичное жилье с индивидуальным отоплением, учитывая газовое и электрическое, растет почти по всей Украине.

Если сравнивать январь и декабрь прошлого года, то в Киевской области (без учета Киева) 13,5% пользователей рассматривают жилье с индивидуальным отоплением, а, например, в Винницкой области этот показатель составляет 48%.

Цены

В настоящее время средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве составляет 88 246 долларов США, что на 10% больше, чем в декабре 2022 года, и на 21% меньше, чем в январе 2022 года.

Инфографика: Dom.Ria

Средняя стоимость 2-комнатной квартиры в столице — 110 214 долларов США, по сравнению с декабрем 2022 года цена упала на 4,6%, а с январем 2022 года — на 28%.

Инфографика: Dom.Ria

Наибольшее падение средней стоимости 1-комнатной квартиры (январь 2023 года по декабрь 2022 года) зафиксировано на Херсонщине — 21%, Житомирщине — 16% и Винницкой — 14%

Инфографика: Dom.Ria

Самая низкая стоимость 1-комнатной квартиры прослеживается на Сумщине — 23 439 долларов США, даже несмотря на рост в 4,6% по сравнению с декабрем 2022 года.

Инфографика: Dom.Ria

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