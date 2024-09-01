Операторы объяснили, почему при отключении света падает скорость Интернета — Finance.ua

Операторы объяснили, почему при отключении света падает скорость Интернета Сегодня 20:10 — Технологии&Авто

Операторы объяснили, почему при отключении света падает скорость Интернета

В «Укрспецсвязи» еще в начале лета обязали операторов сотовой связи обеспечивать не менее 10 часов бесперебойной качественной Сети.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почему возникают проблемы с системой оповещения

При отключении света не всегда слышен сигнал оповещения, а от того, услышим ли мы тревогу или нет, вовремя или с опозданием, может зависеть и наша жизнь.

«За системы оповещения на региональном уровне отвечают областные государственные администрации. Если говорить об отключении, то как в Киеве, так и в других областях есть территориальная система оповещения, она работает и когда нет света. Сейчас на них ставятся дополнительные источники питания», — говорится в сюжете.

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Правда, люди все же жалуются, что вместе со светом часто исчезает и система оповещения. Модернизация продолжается, но не так быстро, как хотелось бы, разъясняют в КГГА. В столице — 158 громкоговорителей. Их установили еще в 50-х годах прошлого столетия, и только десять процентов из них реконструированы.

Будет ли во время отключения света мобильный Интернет

Если системы оповещения не работают, полиция или спасатели должны ездить по улицам с громкоговорителями и предупреждать о воздушной тревоге. Но проще узнать об опасности из мобильных приложений. Но когда света нет, скорость Интернета часто падает до минимума.

«Когда отключают электричество, то это для нас такой же форс-мажор, как и для других потребителей электротока. Чтобы выйти из этой ситуации, у каждой станции есть свои комплектации, батареи, но у них есть определенный запас этого заряда, где-то на 4−6 часов работы», — говорит руководитель PR-службы компании «Vodafone-Украина» Виктория Рубан.

Тормозят Сеть и сами пользователи, говорит представитель мобильного оператора.

«Мы сразу видим скачок втрое-вчетверо повышение нагрузки на Сеть, растет трафик. Выключают свет — люди переходят на мобильный Интернет», — говорит Виктория Рубан.

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Так что не стоит смотреть фильмы, загружать большие файлы и пользоваться Тик-током, потому что эта соцсеть — самая затратная в мегабайтах.

«Где можно, мы устанавливаем дизель-генераторы. Но там, где крупные города и наши станции, преимущественно на чердаках, крышах, и туда просто физически нельзя затащить дизель-генератор даже из-за пожарной безопасности. Мы не перестаем делать все, что можем. Эти аккумуляторные батареи — мы их заменили, заменили на всех базовых станциях, они уже более мощные, более емкие», — говорит Виктория Рубан.

Но даже их иногда может не хватать на те, по меньшей мере, 10 часов бесперебойной работы, которые требует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В то же время, в Минцифры обещают содействовать мобильным операторам, чтобы государство и бизнес смогли совместно обеспечить надлежащую работу связи и Интернета.

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