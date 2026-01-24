0 800 307 555
OpenAI тестирует рекламу в ChatGPT, чтобы увеличить доход

Технологии&Авто
9
OpenAI запускает рекламу в ChatGPT
OpenAI вводит рекламу в ChatGPT, поскольку стартап с отметкой $500 миллиардов ищет новые источники дохода для дальнейшего развития и усиления конкуренции с Google и Anthropic.
Об этом сообщает Financial Times.

В каких версиях ChatGPT появится реклама

Компания OpenAI сообщила, что начинает тестировать рекламу в бесплатной версии чат-бота и в доступном платном тарифе.
В ближайшие недели рекламные сообщения будут появляться внизу ответов ChatGPT.
OpenAI отметила, что реклама будет четко промаркирована и будет отображаться только в случаях, когда она имеет отношение к запросу.

Сколько OpenAI планирует зарабатывать на рекламе

Компания под руководством Сэма Альтмана ищет новые источники поступлений, которые могли бы покрыть будущие расходы на вычислительные ресурсы, оцениваемые примерно в $1,4 трлн в течение следующих десяти лет.
Таким образом OpenAI ожидает получить «несколько миллиардов» долларов дохода от рекламы в 2026 году, а в дальнейшем — еще больше. Компания изучала возможность запуска рекламы в конце декабря 2024 г.
В прошлом году эти планы были отложены после объявления внутреннего «красного кода», чтобы сосредоточиться на конкуренции с Google и Anthropic.
Рекламные доходы давно являются основой для роста Google и Meta, но OpenAI ранее избегала интеграции рекламы в ответе ChatGPT из-за опасений влияния на достоверность и нейтральность информации.
«Люди доверяют ChatGPT в важных и личных задачах, поэтому, внедряя рекламу, важно сохранить то, что делает ChatGPT ценным. Это значит, что пользователи должны быть уверены, что ответы обусловлены объективной полезностью, а не рекламой», — пояснили в компании.
OpenAI параллельно работает над другими направлениями бизнеса:
  • созданием линейки аппаратных устройств с искусственным интеллектом,
  • разработкой продуктов для правительств и корпоративных клиентов,
  • работает над новыми инструментами для онлайн-покупок.
На этой неделе Google также запустил персональную рекламу на основе ИИ в своей поисковике, предлагая индивидуальные скидки покупателям.
По материалам:
censor.net.ua
