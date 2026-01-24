OpenAI тестирует рекламу в ChatGPT, чтобы увеличить доход Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

OpenAI запускает рекламу в ChatGPT

OpenAI вводит рекламу в ChatGPT, поскольку стартап с отметкой $500 миллиардов ищет новые источники дохода для дальнейшего развития и усиления конкуренции с Google и Anthropic.

Об этом сообщает Financial Times.

В каких версиях ChatGPT появится реклама

Компания OpenAI сообщила, что начинает тестировать рекламу в бесплатной версии чат-бота и в доступном платном тарифе.

В ближайшие недели рекламные сообщения будут появляться внизу ответов ChatGPT.

OpenAI отметила, что реклама будет четко промаркирована и будет отображаться только в случаях, когда она имеет отношение к запросу.

Сколько OpenAI планирует зарабатывать на рекламе

Компания под руководством Сэма Альтмана ищет новые источники поступлений, которые могли бы покрыть будущие расходы на вычислительные ресурсы, оцениваемые примерно в $1,4 трлн в течение следующих десяти лет.

Таким образом OpenAI ожидает получить «несколько миллиардов» долларов дохода от рекламы в 2026 году, а в дальнейшем — еще больше. Компания изучала возможность запуска рекламы в конце декабря 2024 г.

В прошлом году эти планы были отложены после объявления внутреннего «красного кода», чтобы сосредоточиться на конкуренции с Google и Anthropic.

Рекламные доходы давно являются основой для роста Google и Meta, но OpenAI ранее избегала интеграции рекламы в ответе ChatGPT из-за опасений влияния на достоверность и нейтральность информации.

«Люди доверяют ChatGPT в важных и личных задачах, поэтому, внедряя рекламу, важно сохранить то, что делает ChatGPT ценным. Это значит, что пользователи должны быть уверены, что ответы обусловлены объективной полезностью, а не рекламой», — пояснили в компании.

OpenAI параллельно работает над другими направлениями бизнеса:

созданием линейки аппаратных устройств с искусственным интеллектом,

разработкой продуктов для правительств и корпоративных клиентов,

работает над новыми инструментами для онлайн-покупок.

На этой неделе Google также запустил персональную рекламу на основе ИИ в своей поисковике, предлагая индивидуальные скидки покупателям.

