OpenAI разрабатывает ИИ-браузер, который сможет конкурировать с Chrome — Finance.ua

OpenAI разрабатывает ИИ-браузер, который сможет конкурировать с Chrome Сегодня 02:15 — Технологии&Авто

OpenAI разрабатывает ИИ-браузер, который сможет конкурировать с Chrome

OpenAI стремится создать целую экосистему продуктов, которые будут работать благодаря ИИ. На этот раз речь идет о браузере, который сможет бросить вызов Chrome и завершить его доминирование в отрасли.

Об этом сообщает The Information.

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Сейчас очень трудно сказать, чего нам следует ожидать, поскольку у нас еще нет браузеров, специально разработанных под ИИ.

Такие сервисы, как Opera и Edge, уже встроили свои или сторонние модели, но это лишь кнопки, которые дают доступ к чат-боту во всплывающем окне.

Между тем, Google работает над полноценной интеграцией Gemini на уровне функций.

Но успеет ли Google завершить, не известно, поскольку недавно подтвердилась информация о том, что правительство США хочет заставить корпорацию продать браузер Chrome и урезать доступ Gemini к информации, чтобы ограничить монополию компании.

Если сервис будет продан, компании также запретят возвращаться на рынок браузеров определенное время, поэтому OpenAI получит огромный подарок.

Стоит отметить, что некоторые аналитики уже предположили, что купить Chrome может именно OpenAI. Это позволит ей не начинать с нуля, а лишь добавить в готовую программу свои новые функции.

Как бы то ни было, но известно, что OpenAI ведет переговоры с разработчиками сайтов и приложений, включая Eventbrite, Redfin, Priceline и Conde Nast, относительно своих будущих продуктов и даже совместных прототипов продуктов.

Детали этих переговоров неизвестны — будут ли эти компании что-то разрабатывать для OpenAI, или компания привлечет какие-то готовые наработки.

Телеканал 24 По материалам:

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