OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд — в рамках сделки с японским SoftBank — Finance.ua
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OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд — в рамках сделки с японским SoftBank

Фондовый рынок
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OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд — в рамках сделки с японским SoftBank
OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд — в рамках сделки с японским SoftBank
OpenAI разрешила своим сотрудникам продать акции на $1,5 млрд в рамках сделки с японским SoftBank.
Об этом пишет CNBC.
Сотрудники OpenAI могут продать акции на $1,5 млрд — это часть сделки с SoftBank, которая позволит японскому конгломерату увеличить свою долю в компании.
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Сделку инициировал основатель и CEO SoftBank Масайоси Сон. Он попросил получить дополнительные акции OpenAI после того, как компания привлекла $6,6 млрд в последнем раунде инвестиций, что повысило ее оценку до $157 млрд.
Согласно соглашению, японский конгломерат увеличит свою долю в OpenAI. Сотрудники и бывшие работники компании смогут продать свои акции по рыночной цене $210 за единицу. Решение об участии в тендерном предложении работники OpenAI должны принять до 24 декабря.
По материалам:
vctr.media
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