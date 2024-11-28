OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд — в рамках сделки с японским SoftBank 28.11.2024, 01:34 — Фондовый рынок

OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $1,5 млрд — в рамках сделки с японским SoftBank

OpenAI разрешила своим сотрудникам продать акции на $1,5 млрд в рамках сделки с японским SoftBank.

Об этом пишет CNBC

Сотрудники OpenAI могут продать акции на $1,5 млрд — это часть сделки с SoftBank, которая позволит японскому конгломерату увеличить свою долю в компании.

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Сделку инициировал основатель и CEO SoftBank Масайоси Сон. Он попросил получить дополнительные акции OpenAI после того, как компания привлекла $6,6 млрд в последнем раунде инвестиций, что повысило ее оценку до $157 млрд.

Согласно соглашению, японский конгломерат увеличит свою долю в OpenAI. Сотрудники и бывшие работники компании смогут продать свои акции по рыночной цене $210 за единицу. Решение об участии в тендерном предложении работники OpenAI должны принять до 24 декабря.

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