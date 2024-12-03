OpenAI планирует добавить рекламу в ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI планирует добавить рекламу в ChatGPT

Технологии&Авто
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OpenAI планирует добавить рекламу в ChatGPT
OpenAI планирует добавить рекламу в ChatGPT
OpenAI рассматривает возможность внедрения рекламы в ChatGPT, хотя Сэм Альтман не поддерживает эту идею.
Об этом пишет Financial Times.
OpenAI может добавить рекламу в ChatGPT, несмотря на возражения Сэма Альтмана.
Финансовый директор OpenAI Сара Фраер сказала, что компания изучает вариант использования рекламы в качестве источников дохода. По ее словам, подход будет «вдумчивым и аккуратным». В настоящее время идея остается на рассмотрении.
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Financial Times обращает внимание, что OpenAI недавно наняла бывшего топ-менеджера Google Шива Венкатараманана для работы в области рекламы. До сих пор OpenAI финансировала свою деятельность за счет подписок, но высокая стоимость разработки моделей заставляет компанию искать новые способы заработка.
Несмотря на это, Сэм Альтман высказался против рекламы. В разговоре со студентами Гарвардской школы бизнеса он заявил, что реклама станет «последним вариантом». Он подчеркнул, что сочетание рекламы и ИИ вызывает у него серьезную обеспокоенность.
По материалам:
vctr.media
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