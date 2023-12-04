OpenAI откладывает запуск интернет-магазина со специальными чат-ботами — Finance.ua
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OpenAI откладывает запуск интернет-магазина со специальными чат-ботами

Технологии&Авто
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OpenAI откладывает запуск интернет-магазина со специальными чат-ботами
OpenAI откладывает запуск интернет-магазина со специальными чат-ботами
Главный игрок на рынке генеративных языковых моделей компания OpenAI объявила об отложении запуска онлайн-магазина, через который должно было происходить взаимодействие пользователей с набором чат-ботов.
Об этом пишет Вloomberg.
GPT Store — это новая платформа, позволяющая отдельным пользователям создавать и публиковать собственные версии моделей генеративных предварительно обученных трансформаторов.
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К примеру, можно создать GPT, обученного на личной коллекции рецептов, чтобы оказывать помощь в кулинарии, или разработать такой, который сможет ответить на сложные вопросы о серии фэнтезийных книг. Более того, разработчики и компании могут использовать платформу для создания GPT, понимающих и работающих с проприетарным кодом, предлагая новый уровень взаимодействия и полезности.
Причиной такой задержки компания называет перерыв, вызванный сначала устранением, а затем восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.
В компании заявили, что планируют развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как планировалось сначала.
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«Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей мешали нам!» — отметили в OpenAI.
6 ноября на своей первой конференции разработчики OpenAI заявили, что пользователи могут начать создавать собственные версии ChatGPT без необходимости изучать кодирование с помощью приложений из магазина GPT Store. С помощью такого шага OpenAI планирует победить конкурентов на рынке.
Тогда же OpenAI заявил, что планирует представить магазин, где пользователи смогут находить индивидуальные чат-боты от других пользователей — и зарабатывать деньги на своих собственных — так же, как они могли бы использовать приложения в App Store.
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Но планы компании изменились после того, как 17 ноября директора уволили Альтмана, отметив в своем заявлении, что он не был «откровенным» с правлением OpenAI, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности.
Такое решение повлекло за собой бурную реакцию, и почти все сотрудники подписали письмо о том, что они могут уволиться, если Альтмана не возьмут на работу снова. 22 ноября Альтман официально вернулся на должность генерального директора вместе с измененным советом директоров.
По материалам:
Діло
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