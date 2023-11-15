OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса — Finance.ua
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OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса

Фондовый рынок
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OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса
OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса
OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.
Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
«Мы на время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт», — написал Альтман.
Гендиректор OpenAI добавил, что пользователи все еще можете зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.
Напомним, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман ранее сообщил, что сто миллионов человек еженедельно пользуются ChatGPT.
После своего запуска почти год назад ChatGPT признали наиболее быстрорастущим приложением в истории. Только через два месяца после запуска им ежемесячно пользовалось около 100 млн человек.
По материалам:
Економічна Правда
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