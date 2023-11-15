OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса — Finance.ua

OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса Сегодня 22:15 — Фондовый рынок

OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса

OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Мы на время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт», — написал Альтман.

Гендиректор OpenAI добавил, что пользователи все еще можете зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

Напомним, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман ранее сообщил , что сто миллионов человек еженедельно пользуются ChatGPT.

После своего запуска почти год назад ChatGPT признали наиболее быстрорастущим приложением в истории. Только через два месяца после запуска им ежемесячно пользовалось около 100 млн человек.

Економічна Правда По материалам:

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