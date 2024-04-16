ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти — Finance.ua
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ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти

Энергетика
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ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти
ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти
Группа производителей нефти ОПЕК+, потерявшая Анголу и других игроков в последние годы, рассматривает возможность членства Намибии, которая может стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке до следующего десятилетия.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, первоочередной задачей ОПЕК+ будет присоединение Намибии к Хартии о сотрудничестве — группе, ведущей долгосрочный диалог об энергетических рынках. Бразилия присоединилась к Хартии в январе.
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В конце концов в ОПЕК хотели бы видеть Намибию полноправным членом, сказал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты М. Дж. Аюк, которая, по его словам, участвовала в содействии переговорам.
По его словам, ОПЕК начала свое «наступление обаяния», добавив, что результат переговоров на данном этапе неясен.
ОПЕК не сразу ответила на запрос о комментариях. В феврале генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайис заявил, что ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами о присоединении к хартии, не называя их.
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В прошлом году комиссар Намибии по нефти Мэгги Шино выразила заинтересованность в присоединении к «семье ОПЕК».
Переговоры между ОПЕК и правительством Намибии, вероятно, продолжатся в конце апреля, когда представитель ОПЕК Аль-Гаис должен выступить на энергетической конференции в Намибии, сказал Аюк, также докладчик на этом мероприятии.
Подчеркивается, что запасы нефти на около 2,6 миллиардов баррелей были обнаружены в Намибии в этом десятилетии.
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Кроме Total и Shell, разведку и оценку месторождений проводят такие компании как Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas и Galp Energia.
Исходя из известных месторождений, Намибия может добиться максимальной производительности 700 тыс. баррелей в день до 2030 года.
«Это меньше, чем добыча Анголы, которая составляет около 1,1 млн баррелей в сутки, но этот показатель в Намибии может увеличиться при дальнейшей успешной разведке.
Ангола вышла из ОПЕК в декабре прошлого года из-за более низкого, чем ожидалось, потолка добычи, который она получила от ОПЕК+", — добавляет Reuters.
По материалам:
Економічна Правда
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