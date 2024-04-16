ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти — Finance.ua

ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти Сегодня 19:15 — Энергетика

ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти

Группа производителей нефти ОПЕК+, потерявшая Анголу и других игроков в последние годы, рассматривает возможность членства Намибии, которая может стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке до следующего десятилетия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, первоочередной задачей ОПЕК+ будет присоединение Намибии к Хартии о сотрудничестве — группе, ведущей долгосрочный диалог об энергетических рынках. Бразилия присоединилась к Хартии в январе.

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В конце концов в ОПЕК хотели бы видеть Намибию полноправным членом, сказал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты М. Дж. Аюк, которая, по его словам, участвовала в содействии переговорам.

По его словам, ОПЕК начала свое «наступление обаяния», добавив, что результат переговоров на данном этапе неясен.

ОПЕК не сразу ответила на запрос о комментариях. В феврале генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайис заявил, что ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами о присоединении к хартии, не называя их.

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В прошлом году комиссар Намибии по нефти Мэгги Шино выразила заинтересованность в присоединении к «семье ОПЕК».

Переговоры между ОПЕК и правительством Намибии, вероятно, продолжатся в конце апреля, когда представитель ОПЕК Аль-Гаис должен выступить на энергетической конференции в Намибии, сказал Аюк, также докладчик на этом мероприятии.

Подчеркивается, что запасы нефти на около 2,6 миллиардов баррелей были обнаружены в Намибии в этом десятилетии.

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Кроме Total и Shell, разведку и оценку месторождений проводят такие компании как Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas и Galp Energia.

Исходя из известных месторождений, Намибия может добиться максимальной производительности 700 тыс. баррелей в день до 2030 года.

«Это меньше, чем добыча Анголы, которая составляет около 1,1 млн баррелей в сутки, но этот показатель в Намибии может увеличиться при дальнейшей успешной разведке.

Ангола вышла из ОПЕК в декабре прошлого года из-за более низкого, чем ожидалось, потолка добычи, который она получила от ОПЕК+", — добавляет Reuters.

Економічна Правда По материалам:

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