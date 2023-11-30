В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров — Finance.ua
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В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров

Энергетика
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В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров
В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров
ОПЕК+ продолжает переговоры по нефтяной политике на 2024 год, и пока не ожидается никаких задержек встречи, запланированной на четверг.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+.
Во вторник источники заявили, что перенос встречи возможен на фоне переговоров, которые один из собеседников назвал сложными.
Встреча уже была перенесена с 26 ноября. Источники в ОПЕК+ заявили, что это произошло из-за разногласий по квотам на добычу для африканских производителей, хотя впоследствии собеседники сообщили, что группа приблизилась к компромиссу по этому вопросу.
Переговоры по африканским квотам проходят на фоне того, что Объединенные Арабские Эмираты, согласно последнему июньскому соглашению ОПЕК+, получили разрешение на увеличение добычи в 2024 году.
По материалам:
Економічна Правда
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