В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров — Finance.ua

В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров Сегодня 06:52 — Энергетика

В ОПЕК+ идут переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров

ОПЕК+ продолжает переговоры по нефтяной политике на 2024 год, и пока не ожидается никаких задержек встречи, запланированной на четверг.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+.

Во вторник источники заявили, что перенос встречи возможен на фоне переговоров, которые один из собеседников назвал сложными.

Встреча уже была перенесена с 26 ноября. Источники в ОПЕК+ заявили, что это произошло из-за разногласий по квотам на добычу для африканских производителей, хотя впоследствии собеседники сообщили, что группа приблизилась к компромиссу по этому вопросу.

Переговоры по африканским квотам проходят на фоне того, что Объединенные Арабские Эмираты, согласно последнему июньскому соглашению ОПЕК+, получили разрешение на увеличение добычи в 2024 году.

Економічна Правда По материалам:

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