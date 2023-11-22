рф сократила экспорт нефти по морю до трехмесячного минимума накануне встречи ОПЕК+ — Finance.ua

рф сократила экспорт нефти по морю до трехмесячного минимума накануне встречи ОПЕК+ Сегодня 06:33 — Энергетика

рф сократила экспорт нефти по морю до трехмесячного минимума накануне встречи ОПЕК+

россия сократила морской экспорт нефти до самого низкого уровня с августа перед встречей министров в формате ОПЕК+ в эти выходные, когда соблюдение условий сокращения добычи будет в центре внимания. Этот шаг рф сделала после резкого роста поставок в октябре.

Об этом пишет Bloomberg.

За неделю до 19 ноября из российских портов отгружалось около 2,7 млн ​​баррелей нефти в сутки — это на 580 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с пересмотренным показателем за период до 12 ноября, что является самым большим недельным падением за последние 4 месяца.

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«В начале августа рф заявила, что продолжит экспортные ограничения на 300 тыс. баррелей в сутки ниже среднего уровня мая-июня до конца года, и эта политика была подтверждена в начале этого месяца. Группа производителей нефти ОПЕК+, которую совместно возглавляют россия и Саудовская Аравия, встретится в Вене 26 ноября, чтобы обсудить, как реагировать на ухудшение ситуации на нефтяном рынке, а также установить цели добычи на первую половину 2024 года», — пишет агентство.

При этом менее изменчивый средний четырехнедельный поток упал до 3,23 млн баррелей в день, что примерно на 200 тыс. баррелей в сутки ниже показателя за период до 12 ноября.

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«Это самый низкий показатель за последние восемь недель, но все еще примерно на 340 тыс. баррелей в сутки превышает объемы поставок в период до 20 августа, когда сокращение экспорта нефти из россии было самым большим», — добавляет Bloomberg.

Переработка нефти в россии подскочила за неделю до 15 ноября до самого высокого уровня почти за три месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны вернули большую часть своих мощностей после сезонного технического обслуживания.

Тем временем США наложили санкции на три судоходные компании, расположенные в ОАЭ, за нарушение ограничения цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель в рамках второго раунда штрафных санкций за очевидные нарушения этого мероприятия.

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При этом недельные доходы кремля от экспортной пошлины на нефть упали до самого низкого уровня за последние два месяца, причем падение объемов было частично компенсировано более высокой ставкой пошлины в ноябре.

С января российские нефтяники должны платить более высокий налог на добычу нефти, чтобы профинансировать увеличение субсидий на переработку, возобновленных в октябре после сокращения вдвое в предыдущем месяце.

Экспортная пошлина должна быть упразднена в конце этого года в рамках долгосрочных планов налоговой реформы в россии, добавляет Bloomberg.

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Економічна Правда По материалам:

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