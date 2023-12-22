Один из крупнейших производителей нефти в Африке покидает ОПЕК — Finance.ua

Один из крупнейших производителей нефти в Африке покидает ОПЕК Сегодня 19:48 — Энергетика

Один из крупнейших производителей нефти в Африке покидает ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК после месяцев споров по квотам на добычу нефти. О ключевых деталях и реакции рынка сообщил Reuters

Первые споры Анголы с руководством ОПЕК возникли еще летом. В это время страну призвали принять решение о сокращении объемов добычи нефти на 2024 год.

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что Организация стран-экспортеров нефти больше не служит интересам страны.

«Мы считаем, что Ангола на данные момент ничего не получает, оставаясь в ОПЕК и защищая свои интересы, решила выйти. Это решение далось нелегко — время пришло. Нашу роль в организации не считают значительной», — сказал он.

Что этому предшествовало

Решение о выходе Анголы из нефтяного картеля последовало за протестом страны по решению о квотах на добычу сырья в 2024 году. Внешние консультанты вызвались провести проверку, которая привела к еще худшим результатам. Дело в том, что во время заседания ОПЕК в ноябре было принято решение о введении еще более низкой квоты на добычу сырья — 1,1 миллиона баррелей в день.

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При этом текущий уровень добычи нефти в Анголе составляет почти 1,14 миллиона баррелей нефти в день. Следует учитывать, что за последние 8 лет страна и так существенно просела по этому показателю. Речь идет о спаде на уровне 40%. Одна из причин — Ангола не имеет возможности достаточно вкладывать в стареющие глубоководные нефтяные месторождения.

Ангола была в ОПЕК в течение 16 лет. Теперь ОПЕК насчитывает только 12 стран. В последние годы нефтяной картель покинули несколько стран:

Катар;

Индонезия;

Эквадор.

Телеканал новин 24 По материалам:

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