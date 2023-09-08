ОП объяснили, как уменьшить российские доходы — Finance.ua

ОП объяснили, как уменьшить российские доходы Сегодня 10:45 — Мир

ОП объяснили, как уменьшить российские доходы

В целях уменьшения российских доходов необходимо ограничить использование россией теневого флота и усилить контроль за соблюдением цен на нефтяные грузы из рф.

К такому выводу пришла Международная рабочая группа по санкциям против россии, которую возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак совместно с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), послом Майклом Макфолом. Как сообщил руководитель ОП в Telegram , санкционная группа Макфола-Ермака подготовила два новых документа: об усилении энергетических санкций и важности конфискации российских государственных активов.

В частности, в новом аналитическом документе группа предоставляет подробные предложения по усовершенствованию и усилению санкционного давления на энергетику страны-агрессора.

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По убеждению Ермака, улучшение соблюдения введенных санкций и принятие новых предложений группы позволит дополнительно уменьшить российские доходы от энергоносителей минимум вдвое.

«По нашим оценкам, в настоящее время санкции уменьшают доходы рф примерно на 5−7 миллиардов долларов в месяц. Резкое падение рубля подтверждает наличие проблем в экономике. Но этого совершенно недостаточно. Только совершенствование механизмов реализации имеющихся санкций может дополнительно уменьшить доходы рф от нефти и газа еще на 2−4 миллиарда долларов в месяц», — подчеркнул Ермак.

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В этой связи предлагается усилить соблюдение ограничения цен на нефть, в частности чтобы подтверждение цен на российские нефтяные грузы могли выдавать только трейдерам из «белого списка».

Также предложено ограничить использование россией ее теневого флота.

«Они высоколиквидны, являются бесспорной собственностью рф, чье правительство отдало приказ о вторжении в Украину. Следовательно, российское правительство должно платить за восстановление Украины средствами Центрального банка», — пояснил Ермак.

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«Украина предложила партнерам концепцию специального международного компенсационного механизма. Он будет предусматривать создание и функционирование международного реестра ущерба, международной комиссии, которая будет рассматривать заявления и присуждать суммы компенсаций, и компенсационный фонд, из которого будут осуществляться выплаты. Этот механизм предложен на базе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года», — добавил он.

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УНІАН По материалам:

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