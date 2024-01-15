ООН запросила $4,2 млрд у доноров для поддержки Украины и беженцев — Finance.ua

ООН запросила $4,2 млрд у доноров для поддержки Украины и беженцев Сегодня 14:35 — Мир

ООН запросила $4,2 млрд у доноров для поддержки Украины и беженцев

ООН инициирует выделение $4,2 млрд для поддержки пострадавших от войны украинцев в стране и за ее пределами, а также принимающих сообществ в европейском регионе в течение 2024 года, сообщается в совместном пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКХС) и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Организация Объединенных Наций и партнеры обратились к донорам с просьбой выделить общую сумму в $4,2 млрд для поддержки пострадавших от войны людей в Украине, а также украинских беженцев и принимающих сообществ в европейском регионе в течение 2024 года», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время 14,6 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи в результате полномасштабной войны, это 40% населения страны. Около 6,3 млн человек покинули страну и находятся в статусе беженцев, преимущественно в Европе.

Управление ООН по координации гуманитарных дел (УГКС ООН) координирует гуманитарное реагирование в Украине. План гуманитарных потребностей и реагирования (Humanitarian Needsand Response Plan) запрашивает финансирование на сумму $3,1 млрд в 2024 году для охвата гуманитарной помощью 8,5 млн человек.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) координирует Региональный план реагирования на нужды беженцев (Refugee Response Plan), которому требуется для реализации $1,1 млрд, чтобы поддержать 2,3 млн беженцев и принимающие сообщества.

Читайте также ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине

«В общей сложности эти два высокоприоритетных плана ООН направлены на поддержку около 10,8 млн человек в Украине и европейском регионе», — говорится в сообщении.

«Сотни тысяч детей, живущих вдоль линии фронта, напуганы, травмированы и лишены возможности удовлетворить свои базовые потребности. Только этот факт должен заставить нас делать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи», — сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Украинские беженцы в соседних странах также нуждаются в усиленной и непрерывной поддержке. Несмотря на усилия по вовлечению их в жизнь общества, только половина детей беженцев школьного возраста учатся в школах в принимающих странах, а у четверти беженцев проблемы с доступом к медицинской помощи. Лишь от 40% до 60% беженцев трудоустроены, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию.

Читайте также ООН просит денег на гуманитарные нужды в Украине в ожидании усиления войны

Как отмечается в сообщении, несмотря на чрезвычайные трудности с гуманитарным доступом, особенно к территориям, оккупированным российской федерацией, в 2023 году гуманитарные сотрудники оказали помощь почти 11 млн человек в Украине при поддержке международных доноров.

Соседние страны уже почти два года принимают украинских беженцев, однако им срочно требуется дополнительная международная поддержка. В 2023 году партнеры, вовлеченные в Региональный план реагирования на нужды беженцев, охватили своей помощью более 2,5 млн беженцев из Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.