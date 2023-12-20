ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине — Finance.ua

ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине Сегодня 17:20 — Казна и Политика

ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделит 10 миллионов долларов на компенсации расходов на жилье вынужденных переселенцев. Деньги реализуют в рамках правительственной программы «Прихисток».

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

«19 декабря 2023 года между Минреинтеграции и Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было подписано соглашение по реализации программы „Прихисток“. Согласно этому документу УВКБ ООН выделит около 10 миллионов долларов для предоставления денежной поддержки владельцам жилья, безвозмездно размещающих у себя» внутренне перемещенных лиц", — сообщили в министерстве.

Согласно данным пресс-службы Минреинтеграции, это соглашение подписали вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и Представительа УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

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«Подписание настоящего Соглашения — убедительное свидетельство того, что наши международные партнеры будут поддерживать Украину и далее. Я искренне благодарю УВКБ ООН за выделение финансирования на продолжение реализации проекта „Прихисток“. Таким образом, внутренние переселенцы смогут воспользоваться временным бесплатным жильем по этой программе». Эта помощь является проявлением человечности и настоящего партнерства", — сказала Ирина Верещук.

Биллинг также напомнила, как в 2022 году УВКБ ООН также поддержало около 40 тысяч домохозяйств в рамках программы «Прихисток».

Справка Finance.ua:

программа «Прихисток» — это социальный проект, начатый неравнодушными украинцами, по предоставлению бесплатного жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине, который сейчас работает;

в рамках этой программы жильем воспользовались 3,7 миллиона внутренних переселенцев. Владельцам домохозяйств, приютивших ВПЛ, государство выплатило компенсаций на общую сумму 2,6 миллиарда гривен.

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УНН По материалам:

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