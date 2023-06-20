Всемирный день беженцев: где в мире приютили больше всего украинцев — Finance.ua

Всемирный день беженцев: где в мире приютили больше всего украинцев Сегодня 21:00

Всемирный день беженцев: где в мире приютили больше всего украинцев

По данным ООН, количество украинцев, которые вынуждены были уехать за границу, превышает 8,2 миллиона человек. Из них временную защиту в европейских странах получили около 6 миллионов.

Украинцы — под временной защитой

Страны Европы предоставляют украинцам временную защиту. Она дает беженцам следующие права и подспорье:

право на временное проживание;

доступ беженцев к рынку труда;

возможность пользоваться медицинскими услугами;

право на доступ к жилью;

получение социальной помощи;

дети без сопровождения могут получить опеку и образование.

Убежище в США

Также убежище для украинцев предоставили и за пределами Европы. Получить статус временной защиты (TPS) в США могут украинцы, которые к моменту 11 апреля 2022 года уже находились на территории Америки. Срок действия такой защиты — 18 месяцев.

А по американской программе «Uniting for Ukraine» гражданам Украины разрешают оставаться в Штатах в течение 2 лет.

Поддержка не уменьшается

Война в Украине продолжается, поэтому многие украинцы за рубежом не могут пока вернуться домой. Особенно если их дома на прифронтовой или временно оккупированной территории. Очевидно, тот факт, что беженцы уже долго проживают в странах Европы, повлиял на отношение к украинцам в мире. Но поддержка дружественных стран остается на высоком уровне.

Так, институт Pollste провел исследование уровня поддержки украинцев среди польского общества. Результаты показали, что показатель солидарности остается высоким. За поддержку высказались две трети опрошенных.

На вопрос, следует ли продолжать помогать украинцам, 65% респондентов ответили «да». Против высказались 35% опрошенных. Исследования провели 30−31 мая, опросили 1006 взрослых поляков.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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