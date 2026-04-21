Чаты вместо звонков: как украинцы коммуницируют с бизнесом

Смартфон в руках
Почти половина украинцев уже взаимодействует с бизнесом через мессенджеры, в то время как традиционные каналы типа телефонных звонков или электронной почты постепенно отходят на второй план.
Об этом свидетельствуют результаты опроса пользователей и бизнеса, проведенного Rakuten Viber.

Где и зачем украинцы общаются с бизнесом

  • Самым популярным каналом коммуникации остаются мессенджеры — их выбирают 48% опрошенных.
  • Еще 26% пользуются сайтами маркетплейсов или интернет-магазинов.
  • Телефонные звонки остаются актуальными на 15%.
  • SMS и электронная почта имеют значительно меньшую долю — 6% и 5% соответственно.
Главная причина обращений в чатах — отслеживание заказа: так ответили 54% респондентов. Также пользователи оставляют отзывы (14%), обращаются за помощью при покупке (11%) или получают информацию о скидках и акциях (11%). Меньшая часть использует чаты для напоминаний о записях или отслеживании бонусных программ.

Как бизнес использует мессенджеры

Компании также активно интегрируют чат во взаимодействие с клиентами. Чаще всего мессенджеры используют для транзакционных сообщений — подтверждение заказов, статус доставки или другие технические уведомления (66%).
Кроме того, 60% бизнесов используют чаты для промо-кампаний, 44% — для записи на услуги и напоминаний. Еще 39% компаний собирают через мессенджеры отзывы, 38% оказывают клиентскую поддержку, а более трети использует их для привлечения новых клиентов и рекомендаций товаров.
Ранее мы сообщали, что популярный мессенджер WhatsApp представил ряд новых функций, направленных на облегчение управления беседами, упрощение перехода между платформами и внедрение искусственного интеллекта в редактирование фото.
Светлана Вышковская
