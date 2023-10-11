Украинцам, приютившим переселенцев, уже выплатили более 2,2 миллиарда гривен — Finance.ua

Украинцам, приютившим переселенцев, уже выплатили более 2,2 миллиарда гривен Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Украинцам, приютившим переселенцев, уже выплатили более 2,2 миллиарда гривен

В Украине с апреля 2022 года гражданам, приютившим внутренних переселенцев, выплачено более 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«С апреля 2022 года в рамках проекта „Прихисток“ выплачены компенсации на общую сумму более 2,2 миллиарда гривен. Эти средства были направлены на выплаты людям, которые бесплатно предоставили временное жилье внутренне перемещенным лицам», — говорится в сообщении.

Отметим, что по программе «Прихисток» предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одного ВПЛ в теплый период года и 900 гривен — во время отопительного сезона.

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Помимо собственников жилья или их представителей указанная компенсация может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта «Прихисток» временное жилье получили более 3,1 миллиона ВПЛ.

«До конца октября планируется профинансировать компенсации на общую сумму более 180 миллионов гривен за приют переселенцев в июле-августе 2023 года. Также уже есть договоренности с ТЧХУ о продлении программы „Прихисток“ в первом полугодии 2024 года», — добавили в Минреинтеграции.

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