Они делают «удивительные вещи»: Трамп о жизни украинцев без отопления

78
Украинцы вынуждены жить без отопления в 20-градусный мороз, они делают «удивительные вещи», чтобы жить в таких условиях.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга с журналистами, пишет РБК-Украина.
По его словам, украинцам сейчас очень трудно: они вынуждены выживать без отопления при температуре до минус 20 градусов. Он подчеркнул, что это очень сильный холод, иногда даже более суровый, чем в Канаде, и в то же время люди остаются без тепла.
«Я поинтересовался, как им это удается. Он (президент Украины Владимир Зеленский) объяснил мне это. Это довольно удивительно, что они делают, чтобы жить. Так жить нельзя», — отметил Трамп.
Президент США также сообщил, что в последнее время было много положительных встреч с Владимиром Зеленским, однако они не дали конкретных результатов. Он также заявил, что и украинская, и российская стороны якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако ушел от ответа на вопрос о возможных уступках со стороны россии.
Напомним, Кличко призвал по возможности выехать из Киева за город, потому что столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг с большой вероятностью будет продолжать атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на разные сценарии развития событий.
