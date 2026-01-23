Гарантии безопасности готовы: Зеленский сообщил детали
В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины. Фактически все уже готово — от Трампа сейчас ожидается дата и место для подписания соглашения о гарантиях.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами.
По словам Зеленского, встреча с Трампом и его командой была «позитивная». Обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны — здесь результат положительный, когда он окажется в Украине, об этом сообщат официально.
Второй вопрос — это гарантии безопасности для Украины. Они готовы, договор уже подготовили к подписанию. Будут еще технические детали, согласование этих деталей, дополнительные документы, но главная договоренность уже есть.
«Теперь я жду от Трампа даты и места. Мы готовы подписывать столь важный для нас и исторический документ», — сообщил президент.
Зеленский добавил, что многие детали будут, поскольку документ должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада Украины. Но в целом гарантии безопасности финализированы, все остальное зависит от американской стороны.
«Гарантии безопасности мы финализовали. Подписание зависит от американской стороны — где, когда. Они готовы — мы готовы», — резюмировал президент.
