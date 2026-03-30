OLX предупреждает о последствиях нового налогового закона Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Изменения могут натолкнуть пользователей на переход в нерегулируемые каналы

Платформа OLX заявила о необходимости доработки законопроекта изменений в Налоговый кодекс по налогообложению доходов от цифровых платформ.

Об этом компания сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы были бы благодарны за возможность провести дополнительные технические консультации по отдельным положениям законопроекта», — подчеркнули в компании.

Риски из-за функций налогового агента

В OLX объяснили, что законопроект предлагает возложить на платформы функции налоговых агентов — субъектов, которые удерживают и перечисляют налоги за третьих лиц, тогда как европейская директива DAC7, положение которой заложено в основу законопроекта, сосредотачивается только на обмене информацией и отчетности — без возложения на платформы агентских налоговых функций.

«Такой подход создает непропорциональную регуляторную нагрузку и существенные операционные риски для развития цифровой экономики Украины, особенно для платформ, из-за которых, как в случае OLX, не производятся финансовые расчеты между участниками», — добавили в сервисе.

Вопросы идентификации пользователей

Среди других предостережений OLX есть требование о полной идентификации каждого пользователя, который начинает деятельность на платформе.

«Такое требование чрезмерно ввиду массовости и низкопороговой природы использования классифайд-платформ и создает существенные барьеры для участия граждан в цифровой экономике, в частности для случайных продаж подержанных товаров», — объясняют в платформе.

Воздействие на бизнес и пользователей

В сервисе также отметили, что для платформы принятие законопроекта будет означать необходимость перестройки бизнес-процессов, в частности, пересмотра операционной модели, ужесточения процедур идентификации пользователей, упорядоченных механизмов уплаты налогов и мер защиты данных для обеспечения соответствия требованиям законодательства.

Для пользователей принятие данного законопроекта будет предусматривать обязательную идентификацию, что, по мнению OLX, может привести к снижению количества активных пользователей.

Отмечается, что ввиду характера цифровых платформ, не имеющих исчерпывающих данных по характеру и условиям каждой отдельной транзакции, может существовать риск появления определенных разногласий в налоговой отчетности, в результате чего возможно создание дополнительной административной нагрузки для пользователей и платформ.

По мнению сервиса, все это может натолкнуть пользователей на переход в нерегулируемые каналы, что будет подрывать фискальные цели закона.

«Если соответствующие требования не будут должным образом сбалансированы, закон рискует ослабить позиции легальных платформ, не достигнув при этом своей цели повышения налоговой прозрачности», — подытожили в OLX.

Справка Finance.ua:

Минфин опубликовал так называемый большой налоговый законопроект, содержащий нормы об обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) упрощенцами с доходами от 4 млн грн в год, налогообложение посылок с импортом стоимостью до 150 евро, продление 5% военного сбора и после войны, а также внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложение в цифровых платформах (Uklon, OLX и т. п. );

); Верховная Рада 10 марта отклонила отдельный законопроект по налогообложении доходов через цифровые платформы: он набрал всего 168 голосов при необходимом количестве в 226.

