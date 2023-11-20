Около 500 сотрудников OpenAI угрожают уволиться: требуют отставки совета директоров и возвращения СЕО Сэма Альтмана — Finance.ua
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Около 500 сотрудников OpenAI угрожают уволиться: требуют отставки совета директоров и возвращения СЕО Сэма Альтмана

Фондовый рынок
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Около 500 сотрудников OpenAI угрожают уволиться: требуют отставки совета директоров и возвращения СЕО Сэма Альтмана
Около 500 сотрудников OpenAI угрожают уволиться: требуют отставки совета директоров и возвращения СЕО Сэма Альтмана, Фото: www.wired.com
Около 500 сотрудников компании OpenAI подписали письмо, в котором говорится, что они могут пойти и присоединиться к Сэму Альтману в Microsoft, если совет директоров стартапа не уйдет в отставку и не назначит уволенного накануне генерального директора обратно.
Об этом пишет Wired.
В OpenAI начался открытый бунт, несколько сотен сотрудников угрожают уйти, если совет директоров не уйдет в отставку и не восстановит в должности генерального директора Сэма Альтмана вместе с соучредителем и бывшим президентом Грегом Брокманом.
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«Процесс, с помощью которого вы уволили Сэма Альтмана и исключили Грега Брокмана из совета директоров, поставил под угрозу всю эту работу и подорвал нашу миссию и компанию, — говорится в письме. — Ваше поведение ясно показало, что у вас нет полномочий контролировать OpenAI».
Среди подписантов письма есть Илья Суцкевер, главный научный сотрудник компании, которого в первую очередь обвиняют в перевороте в OpenAI против Альтмана.
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Незадолго до публикации письма Суцкевер написал в X: «Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не собирался причинить вред OpenAI. Мне нравится все, что мы создали вместе, и я сделаю все, что смогу, чтобы воссоединить компанию».
Напомним, 17 ноября совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана с должности СЕО компании. Временным СЕО назначили СТО компании Миру Мурати.
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После увольнения Альтмана в отставку также подал соучредитель и топ-менеджер OpenAI Грег Брокман. Кроме того, об увольнении сообщили три старших исследователя OpenAI — Якуб Пахоцки, Александр Мадри и Шимон Сидор.
Совет директоров начал обсуждать возвращение Альтмана в компанию под давлением инвесторов и угрозой массового увольнения сотрудников.
20 ноября стало известно, что Альтман не вернется на должность СЕО OpenAI, обязанности временного СЕО компании будет выполнять соучредитель и бывший СЕО стриминговой платформы Twitch Эммет Шир. Сам Альман присоединится к Microsoft, сообщил СЕО компании Сатья Наделла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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