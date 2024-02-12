Ограничение карточных переводов: в НБУ рассказали, кого будет касаться инициатива — Finance.ua

Ограничение карточных переводов: в НБУ рассказали, кого будет касаться инициатива Сегодня 13:02 — Финтех и Карты

Ограничение карточных переводов: в НБУ рассказали, кого будет касаться инициатива

Регулятор пока не принимал решений об ограничении переводов средств с карты на карту физическими лицами. Этот вопрос рассматривается в рамках комплексных мер, направленных на борьбу с теневой экономикой.

Об этом в эфире телемарафона заявил член Совета Нацбанка Василий Фурман.

По его словам, крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты картами.

«И подавляющее большинство украинцев этого не почувствовало. А эти ограничения доказали свою эффективность на практике как средство для борьбы с „мискодингом“ и в то же время не оказывают влияния на обычные текущие операции населения с платежными картами», — указал член Совета НБУ.

Он пояснил, что Нацбанк рассматривает целесообразность масштабирования практики крупных расчетных операций банков на рынок в целом. В то же время, по его словам, какие-либо ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с картами.

Фурман рассказал, почему возникла необходимость вводить ограничения для борьбы с теневой экономикой. В частности, речь идет о случаях, когда с помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов.

Справка Finance.ua:

ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с мискодингом;

о такой инициативе также рассказывала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, Национальный банк изучает вопрос ограничения карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы, что может касаться тех, кто проводит теневые операции.

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