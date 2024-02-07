monobank запускает новый сервис: что такое «Боевые» и как это работает — Finance.ua
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monobank запускает новый сервис: что такое «Боевые» и как это работает

Финтех и Карты
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monobank запускает новый сервис: что такое «Боевые» и как это работает
monobank запускает новый сервис: что такое «Боевые» и как это работает
Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Однако граждане не могли бы посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы Украины. Поэтому monobank запускает «Боевые», сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
«Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и Боевые», — говорится в сообщении.

Как работают «Боевые»

При оплате счета по QR-коду в заведениях, которые активируют этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.
Каждое заведение может добавить свой Банк и Боевые пойдут тем подразделениям или военным, которым помогает именно ваш бизнес.
«Вы же все помогаете, правда?! Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было бы. Помните об этом за каждой чашечкой кофе. И оставляйте не только чаевые тем, кто нам его приготовил, а и Боевые тем, благодаря кому этот кофе вообще возможен», — отмечает Гороховский.
Для подключения Боевых в заведении обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру. А если заведение еще не подключено к expirenza by mono, сделать это можно по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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