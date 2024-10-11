Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев Сегодня 15:30 — Личные финансы

Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев

По состоянию на данный момент, большинство граждан не платят налоги с чаевых. Однако, с точки зрения закона эти денежные поступления являются налогооблагаемым доходом.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ASATrепс уточнил, что у него нет иллюзий относительно работы ресторанов, кафе и кофеен. По словам чиновника, пока что налоговая сейчас сосредоточена на других отраслях, поэтому у ресторанного бизнеса еще есть пространство для махинаций.

«Пусть не будет у них иллюзий, что я не понимаю, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке, кстати, не только на этом», — подчеркнул нардеп.

Гетманцев указал на важные проблемы в ресторанной отрасли. Это:

двойные чеки;

отсутствие фиксации продаж через кассовый аппарат.

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Нардеп уточняет, что в настоящее время налоговая, в первую очередь, сосредоточена на торговле. Речь идет, в частности, о реализации пищевой продукции и электроники. Однако со временем налоговая будет обращать больше внимания на ресторанный сектор.

Чаевые, по словам Гетманцева, несомненно подлежат налогообложению.

«Мы с вами не должны подменять закон какими-то своими суждениями о нем. Давайте менять закон, выводить из-под закона этот конкретный доход, и тогда не будем платить», — уточнил нардеп.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Телеканал 24 По материалам:

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