Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев

Личные финансы
146
Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев
Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев
По состоянию на данный момент, большинство граждан не платят налоги с чаевых. Однако, с точки зрения закона эти денежные поступления являются налогооблагаемым доходом.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ASATrепс уточнил, что у него нет иллюзий относительно работы ресторанов, кафе и кофеен. По словам чиновника, пока что налоговая сейчас сосредоточена на других отраслях, поэтому у ресторанного бизнеса еще есть пространство для махинаций.
Читайте также
«Пусть не будет у них иллюзий, что я не понимаю, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке, кстати, не только на этом», — подчеркнул нардеп.
Гетманцев указал на важные проблемы в ресторанной отрасли. Это:
  • двойные чеки;
  • отсутствие фиксации продаж через кассовый аппарат.
Читайте также
Нардеп уточняет, что в настоящее время налоговая, в первую очередь, сосредоточена на торговле. Речь идет, в частности, о реализации пищевой продукции и электроники. Однако со временем налоговая будет обращать больше внимания на ресторанный сектор.
Чаевые, по словам Гетманцева, несомненно подлежат налогообложению.
«Мы с вами не должны подменять закон какими-то своими суждениями о нем. Давайте менять закон, выводить из-под закона этот конкретный доход, и тогда не будем платить», — уточнил нардеп.
Напомним, Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.