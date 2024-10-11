Официанты должны платить налог со своих чаевых — Гетманцев
По состоянию на данный момент, большинство граждан не платят налоги с чаевых. Однако, с точки зрения закона эти денежные поступления являются налогооблагаемым доходом.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ASATrепс уточнил, что у него нет иллюзий относительно работы ресторанов, кафе и кофеен. По словам чиновника, пока что налоговая сейчас сосредоточена на других отраслях, поэтому у ресторанного бизнеса еще есть пространство для махинаций.
«Пусть не будет у них иллюзий, что я не понимаю, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке, кстати, не только на этом», — подчеркнул нардеп.
Гетманцев указал на важные проблемы в ресторанной отрасли. Это:
- двойные чеки;
- отсутствие фиксации продаж через кассовый аппарат.
Нардеп уточняет, что в настоящее время налоговая, в первую очередь, сосредоточена на торговле. Речь идет, в частности, о реализации пищевой продукции и электроники. Однако со временем налоговая будет обращать больше внимания на ресторанный сектор.
Чаевые, по словам Гетманцева, несомненно подлежат налогообложению.
«Мы с вами не должны подменять закон какими-то своими суждениями о нем. Давайте менять закон, выводить из-под закона этот конкретный доход, и тогда не будем платить», — уточнил нардеп.
Напомним, Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
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