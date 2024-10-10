Гетманцев рассказал, как поставщики одежды наживаются на уклонении от налогов — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как поставщики одежды наживаются на уклонении от налогов
Импортеры одежды в Украину используют различные схемы для уклонения от налогов. В целом Госналоговая служба (ГНС) предотвратила распространение схемного налогового кредита по НДС более чем на 1,5 млрд грн.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, в 2023 году 280 импортеров ввезли в Украину одежду на 12,2 млрд грн, а в текущем их количество составило 275, а стоимость ввезенной одежды превысила 15,5 млрд грн.
«Работа Госпогранслужбы и ГНС привела к увеличению поступлений от импортеров одежды в Государственный бюджет. Они выросли в текущем году по сравнению с прошлым на 20,7% (с 1 до 1,3 млрд грн)», — говорится в сообщении.
Какие схемы используют
По словам Гетманцева, одним из наиболее распространенных методов минимизации налогов является существенное занижение таможенной стоимости товара. Например:
- цена растаможки ремня ТМ Brioni производства Евросоюза составляет 36 грн;
- по данным интернет-магазинов, продажа в Украине такого ремня осуществляется по цене 23 360 грн, «то есть с ростом цены в 799 раз».
«Аналогично цена растаможки женских брюк ТМ Dolce & Gabbana производства Евросоюза составляет 184 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине таких штанов осуществляется по цене 114 567 грн, (рост цены — 621 раз); цена растаможки пальто ТМ Hugo Boss производства Евросоюза составляет 53 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине такого пальто осуществляется по цене 21 500 грн (рост цены — 406 раз)», — рассказал нардеп.
Еще одна схема — растаможка товаров известных брендов под видом дешевых. В т.ч. китайские товары. Например:
- В таможенных декларациях импортером по соответствующему коду УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) название товара отмечается общими фразами («Платье женское текстильное из хлопка» малоизвестного ТМ Gralice, страна производства платья — КНР).
- Такой товар импортируется в очень больших объемах (от 100 единиц одной партии).
- Цена растаможки такого платья (с учетом импортной пошлины и НДС) составляет 135 грн.
- При реализации платья по этому же коду УКТ ВЭД название товара в налоговой накладной указывается как платье с непонятным набором цифр и латинских букв, идентифицировать которые невозможно (вероятно это внутренний артикул субъекта), и цена реализации такого платья возрастает до 187 042 грн. (с НДС). То есть более чем в 1 386 раз.
Использование этой схемы, по словам Гетманцева, позволяет реализовать другие импортированные по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличные деньги без налогов. А кроме того:
- легализовать брендовый товар в Украине;
- легализовать доходы, полученные преступным путём.
Также нечестные импортеры используют схему с заменой кода УКТ ВЭД импортируемого товара при продаже в Украине, чтобы избежать остановки регистрации налоговой накладной. Сущность схемы:
- Импортер ввозит по коду УКТ ВЭД товар «дополнительные вещи к одежде из натуральной кожи» — например, 51,7 тыс. ремней по цене от 30 до 88 грн. общей таможенной стоимостью 2,7 млн. грн.
- При реализации товаров с указанным кодом УКТ ВЭД в налоговых накладных импортером отмечается реализация только 129 ремней по цене от 218 до 12 950 грн. на общую сумму всего 331,8 тыс. грн. (с НДС).
- Остальные товары, реализуемые по указанному коду УКТ ВЭД (на общую сумму 1,1 млн грн с НДС) по данным налоговых накладных — это обувь, сумки, рюкзаки, кошельки, кредитницы, бусы, зонтики
и т. п., которые учитываются по другим кодам УКТ ВЭД и происхождение которых неизвестно, поскольку импорт и приобретение в Украине таких товаров отсутствуют".
Использование этой схемы, по словам нардепа, позволяет реализовать другие импортируемые по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличные деньги без налогов. А кроме того:
- легализовать товар, происхождение которого установлено, «то есть контрабанду или контрафакт», по другим кодам УКТ ВЭД;
- легализовать доходы, полученные преступным путём.
«Субъекты, использующие вышеуказанные схемы минимизации налогов, импортируют одежду исключительно в интересах всем известных торговых сетей брендовых дорогостоящих товаров (поштучная реализация ранее упомянутых товаров по реальным ценам брендовых товаров осуществляется исключена на субъектов, которым эти сети принадлежат)», — подчеркнул Гетманцев.
Суть еще одной схемы заключается в том, что импортером ввозятся значительные партии одежды «насыпью», при этом из-за объемов и специфики транспортировки ее растаможка осуществляется в килограммах, а не штуках. Такая схема, по словам нардепа, характерна, в частности, для импортеров секонд-хенда, в связи с чем «установить точное количество того или иного товара в партии невозможно».
Поделиться новостью