Гетманцев рассказал, как поставщики одежды наживаются на уклонении от налогов — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как поставщики одежды наживаются на уклонении от налогов Сегодня 09:11

Гетманцев рассказал, как поставщики одежды наживаются на уклонении от налогов

Импортеры одежды в Украину используют различные схемы для уклонения от налогов. В целом Госналоговая служба (ГНС) предотвратила распространение схемного налогового кредита по НДС более чем на 1,5 млрд грн.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в 2023 году 280 импортеров ввезли в Украину одежду на 12,2 млрд грн, а в текущем их количество составило 275, а стоимость ввезенной одежды превысила 15,5 млрд грн.

«Работа Госпогранслужбы и ГНС привела к увеличению поступлений от импортеров одежды в Государственный бюджет. Они выросли в текущем году по сравнению с прошлым на 20,7% (с 1 до 1,3 млрд грн)», — говорится в сообщении.

Какие схемы используют

По словам Гетманцева, одним из наиболее распространенных методов минимизации налогов является существенное занижение таможенной стоимости товара. Например:

цена растаможки ремня ТМ Brioni производства Евросоюза составляет 36 грн;

по данным интернет-магазинов, продажа в Украине такого ремня осуществляется по цене 23 360 грн, «то есть с ростом цены в 799 раз».

«Аналогично цена растаможки женских брюк ТМ Dolce & Gabbana производства Евросоюза составляет 184 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине таких штанов осуществляется по цене 114 567 грн, (рост цены — 621 раз); цена растаможки пальто ТМ Hugo Boss производства Евросоюза составляет 53 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине такого пальто осуществляется по цене 21 500 грн (рост цены — 406 раз)», — рассказал нардеп.

Еще одна схема — растаможка товаров известных брендов под видом дешевых. В т.ч. китайские товары. Например:

В таможенных декларациях импортером по соответствующему коду УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) название товара отмечается общими фразами («Платье женское текстильное из хлопка» малоизвестного ТМ Gralice, страна производства платья — КНР).

Такой товар импортируется в очень больших объемах (от 100 единиц одной партии).

Цена растаможки такого платья (с учетом импортной пошлины и НДС) составляет 135 грн.

При реализации платья по этому же коду УКТ ВЭД название товара в налоговой накладной указывается как платье с непонятным набором цифр и латинских букв, идентифицировать которые невозможно (вероятно это внутренний артикул субъекта), и цена реализации такого платья возрастает до 187 042 грн. (с НДС). То есть более чем в 1 386 раз.

Использование этой схемы, по словам Гетманцева, позволяет реализовать другие импортированные по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличные деньги без налогов. А кроме того:

легализовать брендовый товар в Украине;

легализовать доходы, полученные преступным путём.

Также нечестные импортеры используют схему с заменой кода УКТ ВЭД импортируемого товара при продаже в Украине, чтобы избежать остановки регистрации налоговой накладной. Сущность схемы:

Импортер ввозит по коду УКТ ВЭД товар «дополнительные вещи к одежде из натуральной кожи» — например, 51,7 тыс. ремней по цене от 30 до 88 грн. общей таможенной стоимостью 2,7 млн. грн.

При реализации товаров с указанным кодом УКТ ВЭД в налоговых накладных импортером отмечается реализация только 129 ремней по цене от 218 до 12 950 грн. на общую сумму всего 331,8 тыс. грн. (с НДС).

Остальные товары, реализуемые по указанному коду УКТ ВЭД (на общую сумму 1,1 млн грн с НДС) по данным налоговых накладных — это обувь, сумки, рюкзаки, кошельки, кредитницы, бусы, зонтики и т. п. , которые учитываются по другим кодам УКТ ВЭД и происхождение которых неизвестно, поскольку импорт и приобретение в Украине таких товаров отсутствуют".

Использование этой схемы, по словам нардепа, позволяет реализовать другие импортируемые по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличные деньги без налогов. А кроме того:

легализовать товар, происхождение которого установлено, «то есть контрабанду или контрафакт», по другим кодам УКТ ВЭД;

легализовать доходы, полученные преступным путём.

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«Субъекты, использующие вышеуказанные схемы минимизации налогов, импортируют одежду исключительно в интересах всем известных торговых сетей брендовых дорогостоящих товаров (поштучная реализация ранее упомянутых товаров по реальным ценам брендовых товаров осуществляется исключена на субъектов, которым эти сети принадлежат)», — подчеркнул Гетманцев.

Суть еще одной схемы заключается в том, что импортером ввозятся значительные партии одежды «насыпью», при этом из-за объемов и специфики транспортировки ее растаможка осуществляется в килограммах, а не штуках. Такая схема, по словам нардепа, характерна, в частности, для импортеров секонд-хенда, в связи с чем «установить точное количество того или иного товара в партии невозможно».

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