Одна из стран ЕС намерена продлить льготы для украинских водителей — Finance.ua

Одна из стран ЕС намерена продлить льготы для украинских водителей Сегодня 20:20 — Мир

Одна из стран ЕС намерена продлить льготы для украинских водителей

С 1 апреля власти Германии могут освободить украинских беженцев от требования перерегистрировать свои автомобили. Правительство хочет продлить льготы для украинцев еще на полгода.

С такой просьбой федеральное министерство транспорта обратилось к правительствам земель, сообщает DW

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Правительство Германии предлагает продлить переходные положения, освобождающие украинских беженцев от требования получать немецкие номерные знаки на свои автомобили, ввезенные из Украины. Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.

Действие переходных положений, позволявших украинским беженцам временно не перерегистрировать свои авто, идет 1 апреля. Теперь в Министерстве цифровизации и транспорта Германии хотят продлить их еще на 6 месяцев.

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«Министерство предложило в течение этого периода окончательно выяснить с землями все открытые процедурные вопросы, связанные с регистрацией украинских транспортных средств», — сообщила DW пресс-секретарь федерального министерства транспорта.

Ранее земельные транспортные ведомства обращались в федеральное министерство с просьбой подготовить рекомендации, как поступить в особых случаях, когда возникнут трудности с регистрацией украинских авто в Германии. Например, когда водитель не владелец автомобиля и не может доказать право им распоряжаться или когда транспортное средство не отвечает требованиям немецкого техосмотра.

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Каждая земля будет решать отдельно, продлевать ли льготы для украинских автомобилей по просьбе федерального министерства транспорта. В земле Бранденбург подтвердили, что готовы выполнить просьбу федерального правительства. Остальные земли также ответили Минтрансу, что готовы прислушаться к предложению.

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