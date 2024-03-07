В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам — Finance.ua

В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам Сегодня 20:20 — Личные финансы

В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

В Германии партия Христианско-социалиный союз (ХСС) предлагает прекратить выплаты гражданской помощи вновь прибывшим украинским беженцам.

Об этом сообщает Tagesschau.

Федеральное правительство и правительства земель Германии снова приняли на рассмотрение политику в отношении беженцев.

Отмечается, что стабильно высокое количество искателей убежища оказывает давление на правительства федеральных земель, что побудило глав правительств к встрече в Берлине для обсуждения миграционной политики.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предлагает прекращение выплаты гражданской помощи и уменьшение социальных стимулов для новых беженцев из Украины. По его предложению, беженцам больше не полагается гражданская помощь, а вместо этого помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, что может существенно уменьшить социальные стимулы для миграции.

Согласно Закону о помощи искателям убежища, сумма пособия для одного искателя убежища ограничена до 460 евро в месяц.

УНН По материалам:

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