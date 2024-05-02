Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф — Finance.ua

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф Сегодня 15:33 — Мир

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

Банк-крупнейший кредитор в США JPMorgan Chase заявил в среду, что его активы в россии могут быть конфискованы после исков в российских и американских судах.

Об этом сообщает Reuters.

Банк столкнулся с рядом юридических проблем относительно своих операций с россией после того, как США и европейские страны ввели экономические санкции против рф в ответ на ее вторжение в Украину.

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Сумма претензий и распоряжений о замораживании активов превышает имеющиеся активы JPMorgan в россии, заявил крупнейший кредитор в США. JPMorgan Chase не уточнил размер своих активов в россии.

В прошлом месяце российский суд постановил арестовать средства на счетах JPMorgan после того, как российский государственный банк ВТБ подал иск о возврате своих средств, заблокированных за рубежом.

Тем временем JPMorgan подал в суд на российский банк ВТБ, на фоне того как американский кредитор пытался заблокировать попытку ВТБ вернуть 439,5 миллиона долларов.

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российские активы JPMorgan стоят меньше, чем одни только требования ВТБ, сообщил источник. Эти активы могут варьироваться от наличных средств до недвижимости и офисного оборудования. JPMorgan отказался комментировать информацию, кроме этого.

JPMorgan обвинил российские суды в игнорировании договорных прав и обязательств банка, а также в игнорировании его неспособности осуществлять разные платежи из-за санкционного законодательства.

Между тем утром 2 мая в росСМИ появилось сообщение, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и ленинградской области в россии отменил арест средств на счетах типа «С» дочернего банка JPMorgan, заблокированных по иску ВТБ.

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JPMorgan заявил, что закон США запрещает ему выделять средства компаниям, попавшим под санкции, включая ВТБ, который был внесен в санкционный список Министерства финансов США в феврале 2022 года.

УНН По материалам:

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