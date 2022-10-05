Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре — Finance.ua
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Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре

Личные финансы
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Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре
Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре
В октябре стоимость газа для бытовых потребителей (населения) по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. По-прежнему цена кубометра «голубого топлива» в зависимости от газопоставщика колеблется от 7,70 до 9,99 грн.
Об этом пишет ГазПравда.
В общей сложности свои годовые тарифные планы на октябрь обнародовали 8 газоснабжающих компаний. Это на 2 компании меньше, чем в сентябре:
  • 7,70 грн за куб предлагает компания «Эру Людям»;
  • 7,79 грн за куб — «Energy Trade Group»;
  • 7,96 грн за куб — Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт».
Цена газа остальных поставщиков в рейтинге колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
Некоторые из небольших частных поставщиков предлагают указанные годовые тарифные планы только своим действующим клиентам. В то время как при желании подключиться к ним новым потенциальным клиентам предлагают только месячную цену. А она может оказаться существенно выше годовой. Поэтому в случае перехода к таким поставщикам советуем тщательно изучать и уточнять их условия и тарифные планы", — говорится в сообщении.
Инфографика: ГазПравда
Инфографика: ГазПравда
В настоящее время почти 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.

Справка Finance.ua:

  • в государственном бюджете на выплату компенсации разницы в тарифах (между экономически обоснованным и установленным) на коммунальные услуги предусмотрено 14 млрд грн;
  • с начала полномасштабного наступления миллионы украинцев вынуждены были уехать за границу. Министр соцполитики объяснила, смогут ли они получать субсидии и пенсии;
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду.
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По материалам:
Finance.ua
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