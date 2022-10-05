Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре — Finance.ua

Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре Сегодня 15:02 — Личные финансы

Обзор цен: сколько будет стоить газ в октябре

В октябре стоимость газа для бытовых потребителей (населения) по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. По-прежнему цена кубометра «голубого топлива» в зависимости от газопоставщика колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Об этом пишет ГазПравда.

В общей сложности свои годовые тарифные планы на октябрь обнародовали 8 газоснабжающих компаний. Это на 2 компании меньше, чем в сентябре:

7,70 грн за куб предлагает компания «Эру Людям»;

7,79 грн за куб — «Energy Trade Group»;

7,96 грн за куб — Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт».

Цена газа остальных поставщиков в рейтинге колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Некоторые из небольших частных поставщиков предлагают указанные годовые тарифные планы только своим действующим клиентам. В то время как при желании подключиться к ним новым потенциальным клиентам предлагают только месячную цену. А она может оказаться существенно выше годовой. Поэтому в случае перехода к таким поставщикам советуем тщательно изучать и уточнять их условия и тарифные планы", — говорится в сообщении.

Инфографика: ГазПравда

В настоящее время почти 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.

Справка Finance.ua:

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