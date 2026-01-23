Обязательный техосмотр авто: в Минразвития рассказали, что изменится и когда Сегодня 16:07 — Личные финансы

Автомеханік аналізує технічний стан авто.

Министерство развития общин и территорий Украины ранее наметило стратегический план работы на 2026 год. Документ, в частности, предусматривает намерение начать масштабную реформу системы технического контроля транспорта. Речь идет о поэтапных изменениях в сфере перевозок, безопасности дорожного движения и цифровизации автотранспорта, а также возможном расширении практики обязательного технического осмотра.

В то же время в министерстве уточнили позицию по поводу грядущих изменений и подчеркнули: решений о немедленном или массовом введении обязательного технического контроля (ОТК) для всех транспортных средств, включая легковые автомобили, пока не приняты.

Что известно о действующих требованиях

Обязательный технический контроль сейчас распространяется только на коммерческий транспорт такси, автобусы и грузовые автомобили. Для легковых авто ОТК не обязательно, и любое расширение этой нормы возможно только после принятия соответствующего законодательства Верховной Радой.

В то же время, украинские транспортные средства, пересекающие границу с отдельными странами, уже сейчас должны иметь действующий техосмотр. Такое требование, в частности, действует при въезде в Румынию и Молдову.

Цель реформы технического контроля

Реформа ОТК, обсуждаемая в контексте евроинтеграции Украины, имеет другие приоритеты, чем массовое введение новых обязанностей для автовладельцев. Среди ключевых задач:

повышение безопасности дорожного движения;

устранение коррупционных практик;

введение прозрачных и понятных процедур технического контроля.

Предполагается, что изменения будут вводиться поэтапно, в первую очередь в отношении коммерческого транспорта, используемого для перевозки пассажиров и грузов.

Какие изменения рассматривают дополнительно

Отдельно прорабатывается возможность применения технического контроля к подержанным транспортным средствам, впервые ввозимым на территорию Украины.

Минразвития работает над концепцией реформы, которая должна изменить сам подход к техническому контролю. В центре внимания прозрачность процедур и предотвращение коррупции, а не формальное получение документов о прохождении ОТК.

Законодательные условия и евроинтеграция

В министерстве подчеркивают, что внедрение обязательного техосмотра для легковых автомобилей в любом формате возможно только после принятия соответствующих законов и параллельного реформирования процедур ОТК. Только после этого такие решения могут быть реализованы на практике.

В то же время, принятие законодательства в сфере технического контроля транспорта, даже с отсрочкой его применения, является одним из обязательных условий дальнейшего движения Украины к членству в Европейском Союзе.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в настоящее время в Польше транспортные средства с украинской регистрацией не обязаны проходить технический осмотр, однако вскоре это может измениться.

Министерство инфраструктуры Польши намерено изменить действующие правила. Согласно предложениям, транспортные средства, зарегистрированные за пределами Европейского Союза, в частности в Украине, должны проходить обязательные технические осмотры на территории Польши.

