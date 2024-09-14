Общая капитализация рынка криптовалют в августе снизилась на 13,1% — исследование — Finance.ua
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Общая капитализация рынка криптовалют в августе снизилась на 13,1% — исследование

Криптовалюта
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Общая капитализация рынка криптовалют в августе снизилась на 13,1% — исследование
Общая капитализация рынка криптовалют в августе снизилась на 13,1% — исследование
В августе 2024 года рынок криптовалют испытал значительное падение на 13,1% из-за глобальных макроэкономических проблем и слабых показателей безработицы в США, что усилило опасение рецессии.
Об этом говорится в отчете Binance Research.

Что привело к падению

Повышение процентных ставок Банком Японии 5 августа вызвало турбулентность на мировых рынках, в частности, серьезно пострадали азиатские индексы, такие, как MSCI Asia Pacific и японский Nikkei 225, что привело к ликвидациям более чем на $819 млн за один день.
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Однако рынок стал стабилизироваться после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок в сентябре.
Кроме того, пересмотр Бюро экономического анализа США рост ВВП за ІІ квартал до 3% превзошел ожидания.
Ставка федеральных фондов США достигла наивысшего уровня с 2001 года после продолжительного цикла повышения ставок между мартом 2022 и июлем 2023 года.
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После восьми заседаний без изменений все ожидают снижения ставки на следующем заседании 17−18 сентября. ФРС корректирует целевую ставку для поддержки стабильных цен и максимального уровня занятости.
Снижение ставки может стимулировать экономический рост и улучшение ситуации на рынке труда.
Комиссии по транзакциям и смарт-контрактам в сети Ethereum на Layer-1 достигли самого низкого уровня за последние пять лет.
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Это снижение обусловлено спадом активности в сети и внедрением блобов во время обновления Dencun в марте, что снизило нагрузку и на Layer-1, и на Layer-2.
Несмотря на растущую конкуренцию, Pump. fun остается лидером среди платформ для запуска мем-коинов, установив рекорд — более 20 тыс. токенов за один день.
Платформа уже запустила около 2 млн токенов и обеспечивает более 60% ежедневных транзакций на децентрализованных биржах Solana.
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Рынок стейблкоинов активно развивается, приближаясь к историческим максимумам по количеству транзакций.
Особый рост наблюдается в экосистемах CELO и Solana, где предложение USDT на CELO достигло $200 млн, а Solana лидирует по количеству транзакций, что помогло PayPal’s PYUSD достичь рыночной капитализации в $1 млрд.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!

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