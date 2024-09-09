Аналитики назвали причины резкого падения криптовалютного рынка — Finance.ua

Аналитики назвали причины резкого падения криптовалютного рынка Сегодня 03:41 — Криптовалюта

Аналитики назвали причины резкого падения криптовалютного рынка

стал укрепившийся доллар США. Из-за положительных экономических данных, связанных с ростом занятости и инфляцией в США, инвесторы начали возвращать свои средства в традиционные активы. Такая реакция усилила давление на Одной из ключевых причин паденияИз-за положительных экономических данных, связанных с ростом занятости и инфляцией в США, инвесторы начали возвращать свои средства в традиционные активы. Такая реакция усилила давление на крипторынок

Читайте также JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня

Дополнительное влияние оказало давление со стороны регуляторов. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает откладывать принятие решений по запуску новых криптовалютных ETF, что снижает доверие инвесторов. Отсутствие ясности в этом вопросе лишь усугубляет нестабильность рынка.

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Напомним, в августе 2024 года биткоин-майнеры в среднем заработали $43 600 за каждый экзахеш в секунду (EH/s) в виде ежедневных вознаграждений за блок. Это самый низкий показатель доходности за всю историю добычи первой криптовалюты. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на недавнее исследование JPMorgan.

В своем отчете аналитики сравнили актуальные данные с пиковыми значениями ноября 2021 года. Три года назад майнинг был более рентабельным и приносил компаниям $342,000 за каждый EH/s. В то же время биткоин торговался выше $60 000, а хешрейт составлял 161 EH/s.

noworries По материалам:

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