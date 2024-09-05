JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня — Finance.ua

JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня Сегодня 23:30 — Криптовалюта

JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня

В августе 2024 года биткоин-майнеры в среднем заработали $43 600 за каждый экзахеш в секунду (EH/s) в виде ежедневных вознаграждений за блок. Это самый низкий показатель доходности за всю историю добычи первой криптовалюты

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на недавнее исследование JPMorgan.

В своем отчете аналитики сравнили актуальные данные с пиковыми значениями ноября 2021 года. Три года назад майнинг был более рентабельным и приносил компаниям $342,000 за каждый EH/s. В то же время биткоин торговался выше $60 000, а хешрейт составлял 161 EH/s.

Читайте также Сингапур возглавил рейтинг стран по уровню принятия криптоактивов

По данным аналитиков, хешрейт сети, являющийся одним из показателей конкуренции в отрасли и сложности майнинга, растет второй месяц подряд.

«Средний хешрейт сети составлял 631 EH/s в августе, что на 16 EH/s больше, чем в прошлом месяце, и примерно на 20 EH/s ниже уровней до халвинга», — пишут авторы отчета.

Напомним, 28 августа показатель сложности майнинга достиг отметки 89,47 T. Следующий перерасчет показателя должен состояться через 13 дней — 11 сентября 2024 года.

Читайте также У ЕС появился первый стейблкоин, который привязан к евро

Аналитики пришли к выводу, что сложность майнинга выросла на 9% в прошлом месяце и оказалась на 4% выше, чем до халвинга.

Также в JPMorgan отметили, что совокупная рыночная капитализация 14 публичных майнеров, чьи акции торгуются на биржах США, сократилась на 15% в месяц и составила $20 млрд.

В августе наблюдался кратковременный всплеск размера комиссий за транзакции, что явилось «дополнительным позитивом» для майнеров. Годовая волатильность биткоина выросла до 62% в августе по сравнению с 45% в июле, добавили эксперты.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.