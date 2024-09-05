JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня

Криптовалюта
17
JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня
JPMorgan: доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня
В августе 2024 года биткоин-майнеры в среднем заработали $43 600 за каждый экзахеш в секунду (EH/s) в виде ежедневных вознаграждений за блок. Это самый низкий показатель доходности за всю историю добычи первой криптовалюты.
Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на недавнее исследование JPMorgan.
В своем отчете аналитики сравнили актуальные данные с пиковыми значениями ноября 2021 года. Три года назад майнинг был более рентабельным и приносил компаниям $342,000 за каждый EH/s. В то же время биткоин торговался выше $60 000, а хешрейт составлял 161 EH/s.
Читайте также
По данным аналитиков, хешрейт сети, являющийся одним из показателей конкуренции в отрасли и сложности майнинга, растет второй месяц подряд.
«Средний хешрейт сети составлял 631 EH/s в августе, что на 16 EH/s больше, чем в прошлом месяце, и примерно на 20 EH/s ниже уровней до халвинга», — пишут авторы отчета.
Напомним, 28 августа показатель сложности майнинга достиг отметки 89,47 T. Следующий перерасчет показателя должен состояться через 13 дней — 11 сентября 2024 года.
Читайте также
Аналитики пришли к выводу, что сложность майнинга выросла на 9% в прошлом месяце и оказалась на 4% выше, чем до халвинга.
Также в JPMorgan отметили, что совокупная рыночная капитализация 14 публичных майнеров, чьи акции торгуются на биржах США, сократилась на 15% в месяц и составила $20 млрд.
В августе наблюдался кратковременный всплеск размера комиссий за транзакции, что явилось «дополнительным позитивом» для майнеров. Годовая волатильность биткоина выросла до 62% в августе по сравнению с 45% в июле, добавили эксперты.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.