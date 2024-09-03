Сингапур возглавил рейтинг стран по уровню принятия криптоактивов — Finance.ua

Сингапур возглавил рейтинг стран по уровню принятия криптоактивов 03.09.2024, 01:43 — Криптовалюта

Сингапур возглавил рейтинг стран по уровню принятия криптоактивов

Сингапур, Гонконг и ОАЭ возглавили рейтинг стран по уровню принятия криптоактивов, оставив позади страны Европы и Южной Америки.

Это следует из отчета компании Henley & Partners.

Исследование включает 28 стран, в которых в той или иной форме действуют программы инвестиционной миграции. Эксперты использовали такие критерии, как общественное принятие, действующая инфраструктура, уровень инноваций и технологий, нормативно-правовая среда, налоги и другое.

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Наивысшую оценку — 45,7 из 60 — получил Сингапур. Среди отдельных преимуществ страны эксперты выделили экономические факторы, уровень инноваций и содействие властям. При этом среди населения принятие криптоактивов ниже, чем в ОАЭ или США.

«Сингапур способствует принятию криптовалют с помощью поддерживающей банковской системы, значительных инвестиций и всеобъемлющего регулирования», — говорится в отчете.

На втором месте находится Гонконг. Основными драйверами здесь являются сравнительно более мягкое налогообложение, высокий уровень принятия и развития криптовалютной инфраструктуры. Оценка этой юрисдикции — 42,1.

ОАЭ расположились на третьем месте. Здесь самый высокий уровень принятия криптоактивов среди всей тройки. Самым мощным драйвером выступает максимальная лояльность налогооблагаемой системы с действующими свободными зонами. Оценка юрисдикции — 41,8.

В пятерку лучших вошли также США и Великобритания:

Примечательно, в топ-20 нет ни одной из стран СНГ, включая Украину. В то же время в 2023 году страна вошла в пятерку лучших, согласно исследованию экспертов Chainalysis. Украина уступила Индии, Нигерии, Вьетнаму и США. В то же время она обошла такие крупные рынки, как Бразилия, Китай, Турция и рф.

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