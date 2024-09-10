В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45% — Finance.ua

В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45% Сегодня 21:30 — Криптовалюта

В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45%

Потери от мошенничеств и афер, связанных с криптовалютами, выросли на 45% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, достигнув более 5,6 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Центра жалоб на интернет-преступления ФБР.

Отмечается, что мошенники все больше используют скорость транзакций с цифровыми активами.

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Популярность криптовалют, таких как биткоин и эфир, растет вместе с новыми рекордами цен токенов и появлением биржевых фондов. Однако этот рост также способствует увеличению использования криптовалют преступниками.

Хотя криптовалютные транзакции записываются на общедоступных блокчейнах, что позволяет правоохранительным органам легко отслеживать движение денежных средств, деньги часто быстро переводятся за границу. Это создает дополнительные трудности для американских официальных лиц, поскольку они сталкиваются с препятствиями, например, слабые законы против отмывания денег в определенных юрисдикциях.

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Потери от инвестиционных мошенничеств, связанных с криптовалютами, составили 71% всех криптовалютных потерь в прошлом году, согласно отчету. Мошенничества с колцентрами и мошенничества с выдачей себя за правительственных представителей составили 10% потерь. ФБР получило больше всего жалоб, связанных с криптовалютами, от людей старше 60 лет, потери которых составили более $1,6 миллиарда.

«Поскольку криптовалюты устраняют необходимость финансовых посредников для проверки и облегчения транзакций, преступники могут использовать эти характеристики для поддержки незаконной деятельности, такой как воровство, мошенничество и отмывание денег», — отмечает ФБР.

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