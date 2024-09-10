В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45%

Криптовалюта
10
В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45%
В США потери от криптовалютных мошенничеств в 2023 году выросли на 45%
Потери от мошенничеств и афер, связанных с криптовалютами, выросли на 45% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, достигнув более 5,6 миллиарда долларов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Центра жалоб на интернет-преступления ФБР.
Отмечается, что мошенники все больше используют скорость транзакций с цифровыми активами.
Читайте также
Популярность криптовалют, таких как биткоин и эфир, растет вместе с новыми рекордами цен токенов и появлением биржевых фондов. Однако этот рост также способствует увеличению использования криптовалют преступниками.
Хотя криптовалютные транзакции записываются на общедоступных блокчейнах, что позволяет правоохранительным органам легко отслеживать движение денежных средств, деньги часто быстро переводятся за границу. Это создает дополнительные трудности для американских официальных лиц, поскольку они сталкиваются с препятствиями, например, слабые законы против отмывания денег в определенных юрисдикциях.
Читайте также
Потери от инвестиционных мошенничеств, связанных с криптовалютами, составили 71% всех криптовалютных потерь в прошлом году, согласно отчету. Мошенничества с колцентрами и мошенничества с выдачей себя за правительственных представителей составили 10% потерь. ФБР получило больше всего жалоб, связанных с криптовалютами, от людей старше 60 лет, потери которых составили более $1,6 миллиарда.
«Поскольку криптовалюты устраняют необходимость финансовых посредников для проверки и облегчения транзакций, преступники могут использовать эти характеристики для поддержки незаконной деятельности, такой как воровство, мошенничество и отмывание денег», — отмечает ФБР.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.