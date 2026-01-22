Обновление графиков: как будут курсировать поезда с 22 января Сегодня 12:10 — Фондовый рынок

Как будут курсировать поезда с 22 января

Сегодня ночью вступил в силу обновленный график движения «Укрзализныци». 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному расписанию.

Об этом напомнила Укрзализныця.

Для чего это

Разработанный в рекордные сроки этот график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах.

Потому изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов. Другими словами, безопасность и своевременность — фундамент этого графика.

Важные детали

Если вы приобрели билет на один из следующих двух поездов, учитывайте измененный график отправки:

№ 9 Киев — Будапешт (09:43 вместо 11:05).

№ 749 Киев — Вена (12:33 вместо 13:05).

В ваших билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просят быть внимательными и сверить время на официальных каналах Укрзализныци.

Где посмотреть график

Обновленный график движения поезда можно узнать в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на информационных табло на вокзалах.

Ранее Finance.ua писал , что Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения. В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь получат пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.

