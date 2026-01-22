0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обновление графиков: как будут курсировать поезда с 22 января

Фондовый рынок
30
Как будут курсировать поезда с 22 января
Сегодня ночью вступил в силу обновленный график движения «Укрзализныци». 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному расписанию.
Об этом напомнила Укрзализныця.

Для чего это

Разработанный в рекордные сроки этот график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах.
Читайте также
Потому изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов. Другими словами, безопасность и своевременность — фундамент этого графика.

Важные детали

Если вы приобрели билет на один из следующих двух поездов, учитывайте измененный график отправки:
  • № 9 Киев — Будапешт (09:43 вместо 11:05).
  • № 749 Киев — Вена (12:33 вместо 13:05).
В ваших билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просят быть внимательными и сверить время на официальных каналах Укрзализныци.
Читайте также

Где посмотреть график

Обновленный график движения поезда можно узнать в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на информационных табло на вокзалах.
Ранее Finance.ua писал, что Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения. В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь получат пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems