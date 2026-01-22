Обновление графиков: как будут курсировать поезда с 22 января
Сегодня ночью вступил в силу обновленный график движения «Укрзализныци». 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному расписанию.
Об этом напомнила Укрзализныця.
Для чего это
Разработанный в рекордные сроки этот график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах.
Потому изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов. Другими словами, безопасность и своевременность — фундамент этого графика.
Важные детали
Если вы приобрели билет на один из следующих двух поездов, учитывайте измененный график отправки:
- № 9 Киев — Будапешт (09:43 вместо 11:05).
- № 749 Киев — Вена (12:33 вместо 13:05).
В ваших билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просят быть внимательными и сверить время на официальных каналах Укрзализныци.
Где посмотреть график
Обновленный график движения поезда можно узнать в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на информационных табло на вокзалах.
Ранее Finance.ua писал, что Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения. В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь получат пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.
