Области — лидеры по поступлению налогов
С начала 2025 года налогоплательщики уплатили 346,8 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 59 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, или более 20% роста.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Самые большие взносы сделали:
- Киев — 82,7 млрд грн;
- Днепропетровская область — 34 млрд грн;
- Львовская область — 23,5 млрд грн;
- Киевская область — 20,6 млрд. грн.
Возможность налоговой скидки
Граждане могут пользоваться налоговой скидкой. Это право имеют налогоплательщики на доходы физических лиц, которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.
Документы на получение скидки по расходам 2024 года можно подавать до 31 декабря 2025 года.
Напомним, крупные налогоплательщики за семь месяцев уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн, что составляет 49% всех поступлений страны за этот период. В ряде отраслей зафиксировано уменьшение уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году прирост поступлений составляет 12,3%, или 64 млрд грн.
Поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличилось на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю.
