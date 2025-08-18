Области — лидеры по поступлению налогов — Finance.ua
Области — лидеры по поступлению налогов

Казна и Политика
С начала 2025 года налогоплательщики уплатили 346,8 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 59 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, или более 20% роста.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Самые большие взносы сделали:
  • Киев — 82,7 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 34 млрд грн;
  • Львовская область — 23,5 млрд грн;
  • Киевская область — 20,6 млрд. грн.

Возможность налоговой скидки

Граждане могут пользоваться налоговой скидкой. Это право имеют налогоплательщики на доходы физических лиц, которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.
Документы на получение скидки по расходам 2024 года можно подавать до 31 декабря 2025 года.
Напомним, крупные налогоплательщики за семь месяцев уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн, что составляет 49% всех поступлений страны за этот период. В ряде отраслей зафиксировано уменьшение уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году прирост поступлений составляет 12,3%, или 64 млрд грн.
Поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличилось на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю.
