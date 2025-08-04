Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн — Finance.ua
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Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн

Казна и Политика
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Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн
Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн
В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о.
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Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату, составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%.
Чаще всего украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:
  • оплата обучения,
  • страхование и пенсионные взносы,
  • уплата процентов по ипотеке,
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ТОП-5регионы по количеству деклараций на налоговую скидку:
  • Львовщина — почти 10 тыс.
  • Киев — 6 тыс.,
  • Киевщина — 5,2 тыс.,
  • Днепропетровщина — 4,4 тыс.,
  • Тернопольщина — 4,3 тысячи.
Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном положении и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете.
К декларации прилагаются подтверждающие документы:
  • копии квитанции, чеков, платежных поручений,
  • копии договоров о предоставлении услуг,
  • документы о степени родства,
  • паспорт и т. д.
Налоговая декларация подается на выбор налогоплательщика одним из следующих способов:
  • лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;
  • отправляется по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
  • через электронный кабинет плательщика.
Детальнее, как получить налоговую скидку, по ссылке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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