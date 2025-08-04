Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн — Finance.ua

Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн
В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о.
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Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату, составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%.
Чаще всего украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:
- оплата обучения,
- страхование и пенсионные взносы,
- уплата процентов по ипотеке,
ТОП-5регионы по количеству деклараций на налоговую скидку:
- Львовщина — почти 10 тыс.
- Киев — 6 тыс.,
- Киевщина — 5,2 тыс.,
- Днепропетровщина — 4,4 тыс.,
- Тернопольщина — 4,3 тысячи.
Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном положении и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете.
К декларации прилагаются подтверждающие документы:
- копии квитанции, чеков, платежных поручений,
- копии договоров о предоставлении услуг,
- документы о степени родства,
- паспорт
и т. д.
Налоговая декларация подается на выбор налогоплательщика одним из следующих способов:
- лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;
- отправляется по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
- через электронный кабинет плательщика.
Детальнее, как получить налоговую скидку, по ссылке.
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