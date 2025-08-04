Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн — Finance.ua

Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Налоговая скидка: украинцы задекларировали возврат в бюджет почти 470 млн грн

В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату, составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%.

Чаще всего украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:

оплата обучения,

страхование и пенсионные взносы,

уплата процентов по ипотеке,

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ТОП-5регионы по количеству деклараций на налоговую скидку:

Львовщина — почти 10 тыс.

Киев — 6 тыс.,

Киевщина — 5,2 тыс.,

Днепропетровщина — 4,4 тыс.,

Тернопольщина — 4,3 тысячи.

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном положении и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете.

К декларации прилагаются подтверждающие документы:

копии квитанции, чеков, платежных поручений,

копии договоров о предоставлении услуг,

документы о степени родства,

паспорт и т. д.

Налоговая декларация подается на выбор налогоплательщика одним из следующих способов:

лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;

отправляется по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

через электронный кабинет плательщика.

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