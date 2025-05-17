Объем гривневых средств клиентов в банках вдвое превысил довоенные показатели — Finance.ua

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Объем гривневых средств клиентов в банках вдвое превысил довоенные показатели

Казна и Политика
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Объем гривневых средств клиентов в банках вдвое превысил довоенные показатели
Объем гривневых средств клиентов в банках вдвое превысил довоенные показатели
Объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за апрель вырос на 3,3%, на счетах юридических лиц — на 1,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как изменился объем средств с начала года

С начала года объем гривневых средств населения на счетах в банках, в соответствии с оперативными данными, вырос на 3,8%, на счетах юридических лиц — на 0,6%.
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По состоянию на начало мая объем гривневых средств клиентов в банках превышает 1,9 трлн грн, что вдвое больше показателя накануне полномасштабного вторжения.
По данным регулятора, банки и дальше со значительным запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, имея достаточные объемы высококачественных ликвидных активов.
Как отметили в НБУ, в этом году повторяется тенденция, которая наблюдалась и в довоенное время, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего.
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Однако это сокращение достаточно быстро компенсируется и не имеет ощутимого влияния на состояние ликвидности банковской системы.
Напомним, объемы покупки валюты населением в апреле 2025 года превысили объемы ее продаж на $189,51 млн. Украинцы за месяц купили наличной валюты на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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