Объем гривневых средств клиентов в банках вдвое превысил довоенные показатели — Finance.ua

Объем гривневых средств клиентов в банках вдвое превысил довоенные показатели
Объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за апрель вырос на 3,3%, на счетах юридических лиц — на 1,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как изменился объем средств с начала года
С начала года объем гривневых средств населения на счетах в банках, в соответствии с оперативными данными, вырос на 3,8%, на счетах юридических лиц — на 0,6%.
По состоянию на начало мая объем гривневых средств клиентов в банках превышает 1,9 трлн грн, что вдвое больше показателя накануне полномасштабного вторжения.
По данным регулятора, банки и дальше со значительным запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, имея достаточные объемы высококачественных ликвидных активов.
Как отметили в НБУ, в этом году повторяется тенденция, которая наблюдалась и в довоенное время, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего.
Однако это сокращение достаточно быстро компенсируется и не имеет ощутимого влияния на состояние ликвидности банковской системы.
Напомним, объемы покупки валюты населением в апреле 2025 года превысили объемы ее продаж на $189,51 млн. Украинцы за месяц купили наличной валюты на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.
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