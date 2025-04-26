ОАЭ планируют использовать ИИ для написания законов — Finance.ua
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ОАЭ планируют использовать ИИ для написания законов

Мир
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ОАЭ планируют использовать ИИ для написания законов
ОАЭ планируют использовать ИИ для написания законов
Объединенные Арабские Эмираты будут использовать искусственный интеллект, чтобы написать новые законы и обновить действующее законодательство. Это самая амбициозная инициатива такого типа в мире.
Об этом пишет Financial Times.

Уникальность инициативы

Исследователи в области искусственного интеллекта отмечают, что план ОАЭ уникален. Ни в одной другой стране еще не пытались использовать ИИ именно для активного переписывани> законов.
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В других государствах ИИ применяются в основном как вспомогательный инструмент: для более быстрого анализа законопроектов или улучшения государственных услуг.
А чтобы сам искусственный интеллект анализировал большие объемы правовой информации и сам предлагал изменения в действующее законодательство — такого еще никто не делал.

Как ИИ повлияет на законодательный процесс

«Эта новая законодательная система, работающая на основе искусственного интеллекта, изменит способ создания законов, сделав процесс более быстрым и более точным», — сказал премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид аль Мактум.
На прошлой неделе министры одобрили создание нового кабинетного органа — Офиса регуляторного интеллекта, контролирующего внедрение ИИ в законотворчество. Ожидается, что искусственный интеллект ускорит законодательный процесс на 70%.
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ОАЭ хотят использовать искусственный интеллект для анализа влияния законов на жизнь граждан и экономику. Для этого хотят создать большую базу данных, которая будет включать все федеральные и местные законы, а также информацию из государственного сектора, например судебные приговоры или данные о предоставлении государственных услуг.

Возможные риски

Однако исследователи отмечают, что такая система может повлечь за собой много трудностей и рисков. К примеру, обычные пользователи могут не понять механизмы работы искусственного интеллекта. А еще непонятно, способен ли ИИ толковать законы так же, как это делают люди.
Несмотря на впечатляющие технические возможности, «ИИ до сих пор имеет склонность к вымышленным ответам, нестабильности и ненадежности», предупреждает исследователь из Оксфордского университета Винсент Штраб. То есть на него нельзя полагаться полностью.
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В то же время, по словам Штраба, ОАЭ хотят использовать искусственный интеллект не просто как инструмент помощи, а как механизм, способный предусматривать потребность в изменениях законодательства. Это также может снизить государственные расходы, поскольку обычно правительства платят юридическим фирмам за анализ и ревизию законов.
Пока неизвестно, какую систему искусственного интеллекта планируют использовать Объединенные Арабские Эмираты. Эксперты предполагают, что, вероятно, им придется комбинировать несколько разных моделей или систем.
В то же время исследователи отмечают, что чрезвычайно важно установить четкие границы для работы ИИ и обеспечить постоянный человеческий контроль. Ведь искусственный интеллект может предложить что-то действительно удивительное — то, что имеет смысл для машины, но совершенно не будет иметь смысла в контексте реального человеческого общества.
По материалам:
theБабель
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