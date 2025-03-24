ОАЭ объявили об инвестициях в $1,4 трлн в экономику США — Finance.ua

ОАЭ объявили об инвестициях в $1,4 трлн в экономику США Сегодня 10:45 — Мир

ОАЭ объявили об инвестициях в $1,4 трлн в экономику США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют инвестировать $1,4 трлн в США в течение следующих десяти лет. Договоренность была достигнута после встречи президента США Дональда Трампа с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахаяном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Рамочная программа «значительно увеличит текущие инвестиции ОАЭ в экономику США» в сферах инфраструктуры ИИ, полупроводников, энергетики и производства.

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Однако Белый дом не раскрывает деталей, как именно инвестиции ОАЭ достигнут $1,4 трлн, поскольку некоторые сделки, ставшие частью программы, уже были объявлены ранее. Единственным полностью новым соглашением стала инвестиция Emirates Global Aluminium в строительство первого нового алюминиевого завода в США за последние 35 лет.

В то же время отмечено, что завод «почти удвоит внутреннее производство алюминия в США».

«Разработка завода по выплавке первичного алюминия в США была одной из амбиций EGA на протяжении нескольких лет», — говорится в заявлении представителя компании.

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Объединенные Арабские Эмираты, крупный производитель нефти и давний партнер США в области безопасности, стремятся укрепить свои инвестиционные связи с Вашингтоном и активно работать над тем, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Это один из секторов, на который ОАЭ делают ставку, чтобы диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость от энергетики.

В сентябре президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян совершил первый визит в Белый дом, где встретился с бывшим президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможности углубления сотрудничества в таких направлениях, как искусственный интеллект, инвестиции и космические исследования.

Государственные инвестиционные фонды Персидского залива, в частности Mubadala из Абу-Даби на сумму 330 миллиардов долларов, уже являются крупными инвесторами в экономику США. Трамп и его семья имеют тесные деловые связи с регионом.

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Напомним, Трамп заявил, что соглашение с Украиной о добыче редкоземельных минералов будет заключено в ближайшее время.

«Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы открыть редкоземельные минералы и многие другие вещи по всему миру… И одна из вещей, которую мы делаем, — это подписание в ближайшее время соглашения о редкоземельных элементах с Украиной, которое имеет огромную ценность… И мы это ценим», — сказал Трамп.

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