Белый дом предлагает Украине передать АЭС в управление США. Зеленский прокомментировал — Finance.ua

Белый дом предлагает Украине передать АЭС в управление США. Зеленский прокомментировал Сегодня 10:33 — Энергетика

Белый дом предлагает Украине передать АЭС в управление США. Зеленский прокомментировал

Президент США Дональд Трамп предложил передать украинские атомные электростанции (АЭС) под управление США в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга.

Управление АЭС

Левитт отметила, что Трамп выразил готовность США эффективно управлять украинскими атомными электростанциями, ссылаясь на опыт Соединенных Штатов в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Она добавила, что американская собственность на эти станции могла бы обеспечить наилучшую защиту этой инфраструктуры и способствовать поддержке украинской энергетической системы.

Дополнительные системы ПВО

Левитт также сообщила, что Зеленский обратился с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, в том числе ракетные комплексы Patriot, для защиты гражданского населения. Президент США подтвердил готовность сотрудничать с Украиной и искать доступные решения, в частности, в Европе.

Обмен разведданными

Кроме того, Левитт подтвердила, что США продолжат обмен разведданными для защиты Украины. Она отметила, что этот обмен информацией в контексте обороны Украины будет продолжаться.

Реакция Зеленского

«Мы говорили исключительно об одной станции. Ни о каких сетях атомных станций. Вопрос был исключительно по станции, которая сегодня находится под временной оккупацией, и она, как вы знаете, в опасности из-за того, что россия там господствует с оружием. Станция не работает из-за того, что россия абсолютно незаконно ее удерживает и ее оккупировала. Вопрос, способны ли мы восстановить эту станцию, мы об этом и проговорили», — заявил Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами.

Он считает, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть соответствующая инфраструктура и водоснабжение. Для этого нужно сделать очень много шагов, чтобы через два с половиной года станция начала производить электричество.

«И президент Трамп спросил, а если будет понимание, что Америка может это восстановить… Я ему сказал — да. Если можно модернизировать, вкладывать деньги и т. д. — мы готовы это обсуждать с вами. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией россии», — рассказал Зеленский.

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