Nvidia могла использовать контент с YouTube и Netflix, защищенный авторским правом, для обучения своих ИИ-продуктов — Finance.ua

Nvidia могла использовать контент с YouTube и Netflix, защищенный авторским правом, для обучения своих ИИ-продуктов 11.08.2024, 00:12 — Технологии&Авто

Nvidia могла использовать контент с YouTube и Netflix, защищенный авторским правом, для обучения своих ИИ-продуктов

Nvidia могла использовать защищенный авторским правом контент YouTube, Netflix и другие источники для обучения своего искусственного интеллекта.

Об этом узнали журналисты 404 Media, в распоряжение которых попали документы и внутренние чаты из Slack.

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Согласно этим данным, компания просила работников загружать видео с YouTube, Netflix, базы данных кинотрейлеров MovieNet, внутренних библиотек видеоигр и наборов видеоданных Github WebVid (сейчас удален) и InternVid-10M, который содержит 10 миллионов идентификаторов видео с YouTube.

Некоторые из этих данных имели обозначение пригодных только для академического или иного некоммерческого использования.

По информации журналистов, Nvidia использовала эти видео для разработки коммерческих И-Ипроектов: генератора 3D-мира Omniverse, самоуправляемых автомобильных систем и виртуальных ассистентов Digital Human.

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Некоторые работники компании выразили этические и юридические беспокойства из-за этой практики, но руководители, говорится в полученных журналистами документах, ответили им, что получили «зеленый свет» на самом высоком уровне компании.

Чтобы YouTube не узнал о такой практике, Nvidia якобы загружала контент с помощью виртуальных машин со сменными IP-адресами.

Что говорят в Nvidia и YouTube

В ответ на запрос портала Engadget Nvidia стала защищать эту практику, утверждая, что такие исследования не нарушают законы.

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И приравняла подобное использование контента к праву человека изучать факты, идеи, данные или информацию из другого источника.

В YouTube же ответили, что использование видео платформы для обучения искусственному интеллекту — это явное нарушение их условий.

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