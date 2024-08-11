Nvidia могла использовать контент с YouTube и Netflix, защищенный авторским правом, для обучения своих ИИ-продуктов — Finance.ua

Nvidia могла использовать контент с YouTube и Netflix, защищенный авторским правом, для обучения своих ИИ-продуктов
Nvidia могла использовать защищенный авторским правом контент YouTube, Netflix и другие источники для обучения своего искусственного интеллекта.
Об этом узнали журналисты 404 Media, в распоряжение которых попали документы и внутренние чаты из Slack.
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Согласно этим данным, компания просила работников загружать видео с YouTube, Netflix, базы данных кинотрейлеров MovieNet, внутренних библиотек видеоигр и наборов видеоданных Github WebVid (сейчас удален) и InternVid-10M, который содержит 10 миллионов идентификаторов видео с YouTube.
Некоторые из этих данных имели обозначение пригодных только для академического или иного некоммерческого использования.
По информации журналистов, Nvidia использовала эти видео для разработки коммерческих И-Ипроектов: генератора 3D-мира Omniverse, самоуправляемых автомобильных систем и виртуальных ассистентов Digital Human.
Некоторые работники компании выразили этические и юридические беспокойства из-за этой практики, но руководители, говорится в полученных журналистами документах, ответили им, что получили «зеленый свет» на самом высоком уровне компании.
Чтобы YouTube не узнал о такой практике, Nvidia якобы загружала контент с помощью виртуальных машин со сменными IP-адресами.
Что говорят в Nvidia и YouTube
В ответ на запрос портала Engadget Nvidia стала защищать эту практику, утверждая, что такие исследования не нарушают законы.
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И приравняла подобное использование контента к праву человека изучать факты, идеи, данные или информацию из другого источника.
В YouTube же ответили, что использование видео платформы для обучения искусственному интеллекту — это явное нарушение их условий.
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