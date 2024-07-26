Илон Маск показал суперкомпьютер Dojo, который эффективнее 8000 процессоров Nvidia — Finance.ua

Илон Маск показал суперкомпьютер Dojo, который эффективнее 8000 процессоров Nvidia Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Илон Маск показал суперкомпьютер Dojo, который эффективнее 8000 процессоров Nvidia

Илон Маск поделился изображением нового суперкомпьютера Dojo, разработанного компанией Tesla. По его словам, производительность устройства эквивалентна 8000 ускорителям Nvidia H100.

Dojo D1, построенный на базе чипов Tesla Dojo D1, станет мощнейшим кластером для обучения искусственному интеллекту. Маск отметил, что до конца года планируется запустить Dojo D1. Для сравнения, суперкомпьютер xAI, открытый в Теннесси, использует 100 тысяч ускорителей Nvidia H100 для обучения ИИ.

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Чип Dojo D1, впервые представленный в 2021 году, имеет целевую производительность в 322 терафлопса. Чипы производятся с использованием технологии TSMC InFO (Integrated Fan-Out), позволяющей объединить 25 высокопроизводительных кристаллов на одной пластине, работающих как единый процессор. Это делает их эффективнее аналогичных многопроцессорных машин.

Ранее Маск заявлял, что Dojo будет способен выполнять 1 квинтиллион операций в секунду. Чтобы стандартная компьютерная система была способна на такое, пришлось бы выполнять одно вычисление ежесекундно в течение 31 688 765 000 лет", — отмечает Network World.

На Днях искусственного интеллекта от Tesla в 2021 году Dojo все еще находился в разработке. Тогда руководители компании показали первый чип. Год спустя, на AI Day 2022, Tesla продемонстрировала определенный прогресс в работе над Dojo. Тогда в компании заявили, что весь суперкомпьютер будет собран до 2024 года.

noworries По материалам:

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