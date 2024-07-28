Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США — Finance.ua

Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США
Nvidia будет сотрудничать с Inspur, одним из своих главных партнеров-дистрибьюторов в Китае, над запуском и распространением чипа, имеющего условное название B20.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника, которые не пожелали представиться, поскольку еще не было официального сообщения от компании.
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Отдельный источник сообщил, что поставки B20 планируется начать во втором квартале 2025 года.
В марте один из крупнейших и известнейших разработчиков графических процессоров, медиапроцессоров и чипсетов, в том числе и для машинного обучения, представил серию чипов Blackwell, массовое производство которых планируется позже в этом году.
Новые процессоры совмещают два квадрата кремния размером с предыдущее предложение компании. В этой серии B200 в 30 раз быстрее своего предшественника в некоторых задачах, таких как предоставление ответов из чат-ботов.
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В 2023 году Вашингтон усилил контроль над экспортом передовых полупроводников в Китай, пытаясь предотвратить прорывы в суперкомпьютерах, которые помогут китайской армии.
С этого времени Nvidia разработала три микросхемы специально для китайского рынка.
Появление более жесткого контроля над экспортом в США помогло китайскому технологическому гиганту Huawei (HWT.UL) и таким стартапам, как Enflame, который поддерживается Tencent (0700.HK), пробиться на внутренний рынок передовых процессоров ИИ.
Версия чипа из серии Blackwell от Nvidia для китайского рынка способствовала бы усилиям американской компании противостоять этим вызовам.
На Китай приходилось около 17% дохода Nvidia за год до конца января после санкций США, снизившись с 26% двумя годами ранее.
Самый совершенный чип Nvidia для китайского рынка, H20, изначально имел слабый старт, когда начались поставки в этом году, и американская фирма оценила его ниже конкурентного чипа от Huawei, сообщает Reuters в мае.
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