Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США — Finance.ua
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Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США

Технологии&Авто
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Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США
Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США
Nvidia будет сотрудничать с Inspur, одним из своих главных партнеров-дистрибьюторов в Китае, над запуском и распространением чипа, имеющего условное название B20.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника, которые не пожелали представиться, поскольку еще не было официального сообщения от компании.
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Отдельный источник сообщил, что поставки B20 планируется начать во втором квартале 2025 года.
В марте один из крупнейших и известнейших разработчиков графических процессоров, медиапроцессоров и чипсетов, в том числе и для машинного обучения, представил серию чипов Blackwell, массовое производство которых планируется позже в этом году.
Новые процессоры совмещают два квадрата кремния размером с предыдущее предложение компании. В этой серии B200 в 30 раз быстрее своего предшественника в некоторых задачах, таких как предоставление ответов из чат-ботов.
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В 2023 году Вашингтон усилил контроль над экспортом передовых полупроводников в Китай, пытаясь предотвратить прорывы в суперкомпьютерах, которые помогут китайской армии.
С этого времени Nvidia разработала три микросхемы специально для китайского рынка.
Появление более жесткого контроля над экспортом в США помогло китайскому технологическому гиганту Huawei (HWT.UL) и таким стартапам, как Enflame, который поддерживается Tencent (0700.HK), пробиться на внутренний рынок передовых процессоров ИИ.
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Версия чипа из серии Blackwell от Nvidia для китайского рынка способствовала бы усилиям американской компании противостоять этим вызовам.
На Китай приходилось около 17% дохода Nvidia за год до конца января после санкций США, снизившись с 26% двумя годами ранее.
Самый совершенный чип Nvidia для китайского рынка, H20, изначально имел слабый старт, когда начались поставки в этом году, и американская фирма оценила его ниже конкурентного чипа от Huawei, сообщает Reuters в мае.
По материалам:
dev.ua
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