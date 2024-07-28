Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США — Finance.ua

Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Nvidia готовит новую версию чипа с ИИ для китайского рынка, который обойдет экспортный контроль США

Nvidia будет сотрудничать с Inspur, одним из своих главных партнеров-дистрибьюторов в Китае, над запуском и распространением чипа, имеющего условное название B20.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника, которые не пожелали представиться, поскольку еще не было официального сообщения от компании.

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Отдельный источник сообщил, что поставки B20 планируется начать во втором квартале 2025 года.

В марте один из крупнейших и известнейших разработчиков графических процессоров, медиапроцессоров и чипсетов, в том числе и для машинного обучения, представил серию чипов Blackwell, массовое производство которых планируется позже в этом году.

Новые процессоры совмещают два квадрата кремния размером с предыдущее предложение компании. В этой серии B200 в 30 раз быстрее своего предшественника в некоторых задачах, таких как предоставление ответов из чат-ботов.

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В 2023 году Вашингтон усилил контроль над экспортом передовых полупроводников в Китай, пытаясь предотвратить прорывы в суперкомпьютерах, которые помогут китайской армии.

С этого времени Nvidia разработала три микросхемы специально для китайского рынка.

Появление более жесткого контроля над экспортом в США помогло китайскому технологическому гиганту Huawei (HWT.UL) и таким стартапам, как Enflame, который поддерживается Tencent (0700.HK), пробиться на внутренний рынок передовых процессоров ИИ.

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Версия чипа из серии Blackwell от Nvidia для китайского рынка способствовала бы усилиям американской компании противостоять этим вызовам.

На Китай приходилось около 17% дохода Nvidia за год до конца января после санкций США, снизившись с 26% двумя годами ранее.

Самый совершенный чип Nvidia для китайского рынка, H20, изначально имел слабый старт, когда начались поставки в этом году, и американская фирма оценила его ниже конкурентного чипа от Huawei, сообщает Reuters в мае.

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