Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года — Finance.ua

Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года

Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или вкладывать в них дополнительные средства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, за последние 12 месяцев акции компании выросли на 206%.

«Быки» акций Nvidia считают, что рост продолжится, поскольку компания является лидером в области чипов искусственного интеллекта. Ожидается, что доходы компании удвоятся в этом финансовом году до 120 миллиардов долларов, а в следующем году возрастут до 160 миллиардов долларов.

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Однако высокая оценка акций компании делает их более уязвимыми к резким падениям в случае негативных новостей.

«То, что компания делала в прошлом… не должно влиять на принятие инвестиционных решений, — сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services. — Однако для таких акций, как Nvidia, очень трудно не принимать это во внимание при принятии инвестиционного решения, потому что вы чувствуете, что вас преследуют.

До сих пор траектория цен на акции Nvidia вознаграждала «бычьих» инвесторов и наказывала сомневающихся. В 2024 году акции компании выросли на 164%, ее рыночная стоимость подскочила до более чем 3,2 триллиона долларов, ненадолго опередив Microsoft и Apple на этой неделе.

Оптимистично настроенные инвесторы указывают на доминирование Nvidia в секторе производства ИИ-чипов как на ключевую причину их бычьего настроения.

Высокая производительность чипов Nvidia усложняет их замену в центрах обработки данных ИИ. Этому способствует и собственное программное обеспечение, используемое разработчиками для программирования ИИ-процессоров.

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Другие инвесторы и аналитики с осторожностью относятся к перспективам Nvidia добиться потрясающих успехов в будущем.

По словам Гила Лурии, аналитика DA Davidson, Nvidia имеет «подлинно революционный» продукт и демонстрирует «беспрецедентный рост». Тем не менее, он имеет «нейтральный» рейтинг акций и ценовую цель в $90 по сравнению с ценой акций в $130,78 в четверг.

Заглядывая на несколько лет вперед, Лурия сказал, что он сомневается в том, что клиенты Nvidia потратят достаточно средств, чтобы повлиять на прогнозы прибыли на Уолл-стрит, поддерживающие оценку компании.

«Осторожность по Nvidia связана с долгосрочными перспективами, — сказал Лурия. — Такой тип производительности очень трудно поддерживать».

Економічна Правда По материалам:

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