Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года — Finance.ua
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Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года

Фондовый рынок
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Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года
Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года
Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или вкладывать в них дополнительные средства.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В частности, за последние 12 месяцев акции компании выросли на 206%.
«Быки» акций Nvidia считают, что рост продолжится, поскольку компания является лидером в области чипов искусственного интеллекта. Ожидается, что доходы компании удвоятся в этом финансовом году до 120 миллиардов долларов, а в следующем году возрастут до 160 миллиардов долларов.
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Однако высокая оценка акций компании делает их более уязвимыми к резким падениям в случае негативных новостей.
«То, что компания делала в прошлом… не должно влиять на принятие инвестиционных решений, — сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services. — Однако для таких акций, как Nvidia, очень трудно не принимать это во внимание при принятии инвестиционного решения, потому что вы чувствуете, что вас преследуют.
Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года
До сих пор траектория цен на акции Nvidia вознаграждала «бычьих» инвесторов и наказывала сомневающихся. В 2024 году акции компании выросли на 164%, ее рыночная стоимость подскочила до более чем 3,2 триллиона долларов, ненадолго опередив Microsoft и Apple на этой неделе.
Оптимистично настроенные инвесторы указывают на доминирование Nvidia в секторе производства ИИ-чипов как на ключевую причину их бычьего настроения.
Высокая производительность чипов Nvidia усложняет их замену в центрах обработки данных ИИ. Этому способствует и собственное программное обеспечение, используемое разработчиками для программирования ИИ-процессоров.
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Другие инвесторы и аналитики с осторожностью относятся к перспективам Nvidia добиться потрясающих успехов в будущем.
По словам Гила Лурии, аналитика DA Davidson, Nvidia имеет «подлинно революционный» продукт и демонстрирует «беспрецедентный рост». Тем не менее, он имеет «нейтральный» рейтинг акций и ценовую цель в $90 по сравнению с ценой акций в $130,78 в четверг.
Заглядывая на несколько лет вперед, Лурия сказал, что он сомневается в том, что клиенты Nvidia потратят достаточно средств, чтобы повлиять на прогнозы прибыли на Уолл-стрит, поддерживающие оценку компании.
«Осторожность по Nvidia связана с долгосрочными перспективами, — сказал Лурия. — Такой тип производительности очень трудно поддерживать».
По материалам:
Економічна Правда
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