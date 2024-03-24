Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало — Finance.ua
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Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало

Фондовый рынок
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Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало
Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало
Акции французской люксовой группы Kering SA, владеющей брендом Gucci, обвалились на 15% после объявления о падении продаж на 20% в первом квартале 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Падение продаж Gucci связывают с тем, что «пестрые» элементы одежды теряют расположение у китайских покупателей.
Это стало самым большим падением для компании с 1992 года, снизив рыночную стоимость Kering на 7,6 млрд долларов.
Собственно, уровень продаж Gucci резко упал в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые являются ключевыми рынками для бренда.
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В прошлом году из этого региона доля доходов Gucci составляла 35% прибыли Kering.
В целом уровень продаж Kering, которой также принадлежат бренды YvesSaintLaurent и Balenciaga, снизится примерно на 10% за первый квартал 2024 года, заявили в компании.
По материалам:
Економічна Правда
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