Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало — Finance.ua

Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало Сегодня 05:17 — Фондовый рынок

Акции владельца бренда Gucci обвалились на 15%: что это спровоцировало

Акции французской люксовой группы Kering SA, владеющей брендом Gucci, обвалились на 15% после объявления о падении продаж на 20% в первом квартале 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Падение продаж Gucci связывают с тем, что «пестрые» элементы одежды теряют расположение у китайских покупателей.

Это стало самым большим падением для компании с 1992 года, снизив рыночную стоимость Kering на 7,6 млрд долларов.

Собственно, уровень продаж Gucci резко упал в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые являются ключевыми рынками для бренда.

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В прошлом году из этого региона доля доходов Gucci составляла 35% прибыли Kering.

В целом уровень продаж Kering, которой также принадлежат бренды YvesSaintLaurent и Balenciaga, снизится примерно на 10% за первый квартал 2024 года, заявили в компании.

Економічна Правда По материалам:

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